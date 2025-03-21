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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2024/2025

Тедеско может стать главным тренером «Ювентуса»

вчера, 15:06

Экс-тренер московского «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско рассматривается в качестве возможного преемника Тиаго Мотты на посту главного тренера «Ювентуса».

Данный сценарий может реализоваться в случае отставки нынешнего тренера «старой синьоры» до завершения текущего сезона.

Напомним, что с февраля 2023 года по январь 2025 года Тедеско руководил сборной Бельгии.

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Все комментарии
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 09:03
Ну пусть попробует.
Датак
Датак
вчера в 21:12
Хуже него только...погодите ка
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:56
"Довел" Бельгию ...доведет и Старую сеньору
aapez3g3yedf
aapez3g3yedf
вчера в 16:50
Да не справиться он , физруку здесь не место
drug01
drug01
вчера в 16:41
Ювентусу надо хорошо подумать чтобы принять это решение
m556mmwgk8dh
m556mmwgk8dh
вчера в 15:54
Так старушке ещё никто не угрожал за всю её долгую жизнь
fsze35p2gxnt
fsze35p2gxnt
вчера в 15:50
Ювентус хочет в пердив?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:48
Пора в Спартак возвращаться.
89vzx3hn7gq4
89vzx3hn7gq4
вчера в 15:46
Неужели в этого суперфизрука еще кто-то верит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:42
Сборная Бельгии , до сих порот Доменико "отойти" не могут...)
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:42
Интересно, кто это распространяет о Старой Синьоре такие нелепые слухи? После неудачного руководства сборной Бельгии Тедеско впору выдать белый билет и запретить заниматься тренерской деятельностью. А Ювентусу, чтобы не марать своё честное имя, лучше выступить с опровержением такой информации.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:33
Ювентус великий клуб.
зачем все эти тудоры, зиданы, манчини и тедеско?!
клубу нужен тренер с четким игровым стилем и философией, соответствующей уровню Ювентуса.
этот стиль должен приносит результат сразу и сейчас, фанаты другого не поймут))
итальянский футбол очень сложный и требовательный, и тренер должен уметь быть тактически гибким. жаль, Мотта упрямый, не желает отойти от своего стиля.
но кажется, по характеру, Мотта лидер.
есть сильный характер и способность справляться с давлением.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:11
Пожалуй Мостовой то не хуже Тедески будет, зато скакать не будет и дешевле обойдется.
Гость
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