Тедеско может стать главным тренером «Ювентуса»

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вчера, 15:06

Экс-тренер московского «Спартака» и сборной Бельгии рассматривается в качестве возможного преемника на посту главного тренера «Ювентуса».

Данный сценарий может реализоваться в случае отставки нынешнего тренера «старой синьоры» до завершения текущего сезона.

Напомним, что с февраля 2023 года по январь 2025 года Тедеско руководил сборной Бельгии.