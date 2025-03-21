Тедеско может стать главным тренером «Ювентуса»

Экс-тренер московского «Спартака» и сборной Бельгии Доменико Тедеско рассматривается в качестве возможного преемника Тиаго Мотты на посту главного тренера «Ювентуса».
Данный сценарий может реализоваться в случае отставки нынешнего тренера «старой синьоры» до завершения текущего сезона.
Напомним, что с февраля 2023 года по январь 2025 года Тедеско руководил сборной Бельгии.
зачем все эти тудоры, зиданы, манчини и тедеско?!
клубу нужен тренер с четким игровым стилем и философией, соответствующей уровню Ювентуса.
этот стиль должен приносит результат сразу и сейчас, фанаты другого не поймут))
итальянский футбол очень сложный и требовательный, и тренер должен уметь быть тактически гибким. жаль, Мотта упрямый, не желает отойти от своего стиля.
но кажется, по характеру, Мотта лидер.
есть сильный характер и способность справляться с давлением.
зачем все эти тудоры, зиданы, манчини и тедеско?!
клубу нужен тренер с четким игровым стилем и философией, соответствующей уровню Ювентуса.
этот стиль должен приносит результат сразу и сейчас, фанаты другого не поймут))
итальянский футбол очень сложный и требовательный, и тренер должен уметь быть тактически гибким. жаль, Мотта упрямый, не желает отойти от своего стиля.
но кажется, по характеру, Мотта лидер.
есть сильный характер и способность справляться с давлением.