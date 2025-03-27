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Назначены арбитры на матчи 22-го тура РПЛ

вчера, 16:21

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

28 марта (пятница)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

29 марта (суббота)

«Динамо» Москва – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Химки» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

30 марта (воскресенье)

«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артём Чистяков; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Алексей Тюмин.

31 марта (понедельник)

«Акрон» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мацюра.

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Все комментарии
Deemon37
Deemon37
вчера в 20:34
Вася проверим проверим, будет трудно
Михалыч 54
Михалыч 54 ответ c9z3dxcqabhw (раскрыть)
вчера в 19:18
Так на КС-Локо он и назначен нагло!
Брулин
Брулин
вчера в 17:24
Вот и Питерская банда на Спартак назначена
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:20
Будем надеяться что судейство будет на должном уровне .
ueu5wzhp9sue
ueu5wzhp9sue
вчера в 17:12
Одни и те же судьи, судейство будет на прежнем уровне.
c9z3dxcqabhw
c9z3dxcqabhw
вчера в 17:01
А судья Иванов отдыхает после наглого подсуживания?
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 17:00
Только пожалуйста без каких либо ляпов, господа судьи.
ajzu327wh5xm
ajzu327wh5xm
вчера в 16:56
В матче со спартаком неважно какой судья.
ju8b4dt38puk
ju8b4dt38puk
вчера в 16:40
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 16:29
    Сейчас, к судейство будет повышенное внимание, так что не "обмишуртесь" пожалуйста.
    протон
    протон
    вчера в 16:29
    Судья из Краснодара работает на матче Петербурга, петербуржец на матче москвичей, а москвич судит Краснодар.
    Идеальный баланс
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:23, ред.
    Казарцев просто идеально подходит для нулевой ничьей, он мне хорошо после игры с ЦСКА запомнился в прошлом году, а тут ещё и соперник распологает к тому чтобы весь матч безрезультатно биться головой о низкий блок и судья заодно для этого же. Для любителей теорий заговора можно уже приплести сюда влияние нытья Зенита на российское судейство, но пока слишком притянуто и преждевременно)
    Гость
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