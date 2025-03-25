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«Зенит» опубликовал видео с разбором гола Мартинса

вчера, 19:14
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» одержал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Решающий гол был забит полузащитником Кристофером Мартинсом на 90-й минуте встречи с передачи Даниила Денисова. Главный арбитр Сергей Иванов после проверки ВАР на предмет возможного офсайда засчитал гол.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видеоматериал, посвященный анализу эпизода забитого мяча. В нем утверждается, что игрок «Спартака» находился в положении «вне игры». Однако офсайдные линии в ролике нарисованы в момент, когда Денисов уже не касается мяча.

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 21:37
Однако ролик неточно отражает суть. Офсайдную линию провели не в сам момент голевой передачи Даниила Денисова — стоп-кадр взят, когда мяч уже отлетел от ноги защитника красно-белых на небольшое расстояние.

Также, чтобы взять необходимый ракурс, а не под углом, как на телевизионной камере, петербуржцы развернули картинку с помощью компьютерных программ. На таком стоп-кадре офсайд Мартинса кажется явным, вот только при искусственном искажении угла изображение все равно не будет достоверным — реальное положение остальных футболистов тоже исказится.
Futurista
Futurista
вчера в 21:31
Этот эпизод скоро в питерских кинотеатрах крутить будут)...
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 21:17
Все эти попытки что то доказать только на руку любителям покидаться грязью.)
Датак
Датак
вчера в 20:36
Даже попытка плохая,товарищи. Просто позорище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:00
В конце этого текста должна быть приписка. Снято на Ленфильма при участии Медведева, Миллера и Семака в главных ролях
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:53
Да, Вы правы.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:50, ред.
Не, посмотрите там в конце когда они прям по кадру отматывают буквально на долю секунды и Мартинс ещё находится в правильном положении. Так что на тоненького, они просто линию прочертили буквально на эту долю секунды "позже" и получилось что голова Мартинса вне игры. Если это так было бы я бы сказал что очень жаль, но Зенит прав ибо голова тоже считается так как ей можно играть, нет в правилах такого что типа сыграл то не тем местом которое в офсайде было, иначе начнут щас изголяться забывать пятыми точками просто все пытаться)
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:47
Формально, Мартинс был в офсайде, если судить по его голове, которая залезла в офсайд. Но забивал он не головой, а ногой, которая не была в офсайде. Поэтому, здесь всё по чесноку- на усмотрение судьи...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:43
Игрок сборной Люксембурга занулил шансы миллиардеров на очки, вот отсюда и жалобы
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:41, ред.
Смотреть надо внимательнее, конечно через секунду после того как Денисов уже отдал передачу Мартинс был впереди защитника, а то что нога Денисова движется дальше в том же направлении что и мяч это естественно в нашем трёхмерном мире с причинно-следственными связями. Но конечно они стопанули там где мяч уже начинает отлетать дальше от самой проекции Денисова а не от его ноги. И в концовке видео это прям отлично видно, сами помогли всем внимательным увидеть глазами что не было офсайда
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:41
Зенит опубликовал видео с разбором гола Мартинса? Даже смотреть не буду. Ошибок в пользу Питера великое множество. Я помню как Дзюба, когда играл за Зенит, ударил игрока Урала и получил за это только жёлтую карточку. Зато клуб из Екатеринбурга тот матч заканчивал вдевятером.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 19:36
Привет, Володя!!!
Человек иронизирует, неужели не понял?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:34, ред.
    Capral
    Capral
    вчера в 19:34, ред.
    Просто невероятно, как люди сами себя унижают. Уже пора звбыть эту игру и готовиться к следующей. Тем более, Зенит, тоже- далеко не Святой. Это мне напомнило эпизод с хамом и грубияном прошлой весной, когда после поражения от Спартака в чемпионате, чех, двое суток ныл и скулил, всё плакался и сокрушался, не мог успокоиться. А через несколько дней пролетел в Свердловске...
    cska1948
    cska1948 ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 19:34
    За чемпионство надо битьсяна футбольном поле,а не в кабинетах.
    roma33rus
    roma33rus
    вчера в 19:33
    Видите суслика?А он там есть)))))
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 19:31
      112910415
      112910415
      вчера в 19:30
      за чемпионство бьются, не иначе !
      cska1948
      cska1948
      вчера в 19:29
      У одной национальности, догадайтесь сами у какой, есть поговорка: «Как ты говоришь, ты прав! Как я говорю, я прав!»
      Гость
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