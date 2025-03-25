«Зенит» опубликовал видео с разбором гола Мартинса

«Спартак» одержал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Решающий гол был забит полузащитником Кристофером Мартинсом на 90-й минуте встречи с передачи Даниила Денисова. Главный арбитр Сергей Иванов после проверки ВАР на предмет возможного офсайда засчитал гол.
Пресс-служба «Зенита» опубликовала видеоматериал, посвященный анализу эпизода забитого мяча. В нем утверждается, что игрок «Спартака» находился в положении «вне игры». Однако офсайдные линии в ролике нарисованы в момент, когда Денисов уже не касается мяча.
Также, чтобы взять необходимый ракурс, а не под углом, как на телевизионной камере, петербуржцы развернули картинку с помощью компьютерных программ. На таком стоп-кадре офсайд Мартинса кажется явным, вот только при искусственном искажении угла изображение все равно не будет достоверным — реальное положение остальных футболистов тоже исказится.
Также, чтобы взять необходимый ракурс, а не под углом, как на телевизионной камере, петербуржцы развернули картинку с помощью компьютерных программ. На таком стоп-кадре офсайд Мартинса кажется явным, вот только при искусственном искажении угла изображение все равно не будет достоверным — реальное положение остальных футболистов тоже исказится.