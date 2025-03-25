«Зенит» опубликовал видео с разбором гола Мартинса

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вчера, 19:14

«Спартак» одержал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Решающий гол был забит полузащитником на 90-й минуте встречи с передачи . Главный арбитр Сергей Иванов после проверки ВАР на предмет возможного офсайда засчитал гол.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала видеоматериал, посвященный анализу эпизода забитого мяча. В нем утверждается, что игрок «Спартака» находился в положении «вне игры». Однако офсайдные линии в ролике нарисованы в момент, когда Денисов уже не касается мяча.