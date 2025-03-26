«Зенит» выложил раскадровку видео момента с голом Мартинса

«Зенит» опубликовал раскадровку видео с эпизодом, в котором полузащитником «Спартака» был забит второй гол московской команды в матче РПЛ , позволивший «красно-белым» одержать победу.

В клубе из Санкт-Петербурга утверждают, что в моменте с забитым мячом был офсайд. Также Telegram-канал «сине-бело-голубых» приводит слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева:

В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком «Черный день ВАРа», в котором использована офсайдная линия, проведенная ВАР на момент паса на Мартинса.

Также для Фом-неверующих размещаем раскадровку вчерашнего видео, фиксирующего офсайд у спартаковского полузащитника.