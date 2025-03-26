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«Зенит» выложил раскадровку видео момента с голом Мартинса

вчера, 17:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» опубликовал раскадровку видео с эпизодом, в котором полузащитником «Спартака» Кристофером Мартинсом был забит второй гол московской команды в матче РПЛ, позволивший «красно-белым» одержать победу.

В клубе из Санкт-Петербурга утверждают, что в моменте с забитым мячом был офсайд. Также Telegram-канал «сине-бело-голубых» приводит слова председателя правления «Зенита» Александра Медведева:

В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком «Черный день ВАРа», в котором использована офсайдная линия, проведенная ВАР на момент паса на Мартинса.

Также для Фом-неверующих размещаем раскадровку вчерашнего видео, фиксирующего офсайд у спартаковского полузащитника.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:48
Черный день был не у ВАРа, а у Зенита, т.к. наказывал его в этот день черный Мартинс.
nikolah
nikolah
вчера в 23:35
Мужики харе позориться, не могу сматериться, ибо соккер не позволит, но это не дело, либо беретесь за дело, либо продолжаем как в сезоне с Луческу уповать на любые другие вещи кроме футбола..
Futurista
Futurista
вчера в 20:32
Иллюстративный материал под заголовком: "Над нашими раскадровками работают лучшие специалисты страны"...
Futurista
Futurista
вчера в 20:26
Зенит разложил пасьянс и погадал на офсайд)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:51
Бездарно играют, ноют и еще и оскорбляют болельщиков футбола
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:20
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:15
Ага))
Capral
Capral
вчера в 19:10
Шо, опять?!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:09
Ппц!Это же просто ужас и позор! Не умеют шурики с миллерами проигрывать! Как же так их поимели! Позорники! Это я не про болел а про недоруководство!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:50, ред.
Ракскадровку игры рукой в своей штрафной игрока Зенита дайте плиз. И ещё желательно двухнедельный ажиотаж раздуйте по этому поводу и тогда мы в вашем глазу ни сучка ни задоринки не увидим, а так всё это вырвано из контекста что называется
shlomo
shlomo
вчера в 18:47
Нечего разувать мыльный пузырь... забили бы три и не было бы такого...
6jzm55a8c3c2
6jzm55a8c3c2
вчера в 18:41
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    вчера в 18:39
      Digger88
      Digger88
      вчера в 18:37, ред.
      Да дайте уже им золотые медали. До мая месяца ныть будут.
      NbKA555
      NbKA555
      вчера в 18:31
      Это видимо руководство и штаб себя так хотят успокоить.Все уже пережили этот матч.И практически все признали,в том числе и много питерских,что Спартак был сильнее.Это еще про руку Эраковича не говорим,как и руководство Зенита молчит и не доказывает,что руки там не было.Забавно даже читать это.Думаю в конце сезона,если не станут первыми.Вывесят где нибудь эту раскадровку в Питере
      vtwkr6ps8j7s
      vtwkr6ps8j7s
      вчера в 18:16
        112910415
        112910415
        вчера в 18:12
        чтоб Миллер видел :
        борются ! бьются как львы !
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 18:11
        Зенит ПРФ, и вот тут они действительно ПРФ
        9mq4826pwjqx
        9mq4826pwjqx
        вчера в 18:10
          xcpmqq3ct86c
          xcpmqq3ct86c
          вчера в 18:01
          А по гандболу Эраковича нет желания выложить распальцовку?
          протон
          протон
          вчера в 18:01
          А где фото фотошопа ?
          Lbvfd
          Lbvfd
          вчера в 18:01
          Для чего всё это? На результат это уже не повлияет, а грязи польётся ещё больше.
          Гость
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