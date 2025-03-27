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На матчах РПЛ хотят использовать большее число видеокамер

вчера, 10:15

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич сообщил о решении увеличить число видеокамер на матчах:

Нам бы хотелось, чтобы камер было больше. Хоть и не так часто, но у нас возникают ситуации, когда камер не хватает, чтобы в мельчайших деталях рассмотреть момент. Если двигать одну из камер на более удобное место, то будет страдать другая позиция.

Кое‑где, как в Оренбурге, вообще нет технической возможности размещения камер там, где нам надо. Поэтому мы направили в РПЛ письмо с просьбой увеличить количество камер на стадионах во время матчей. Для этого нужны дополнительные финансовые вливания.

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Все комментарии
alexamit
alexamit ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:01
И это ВЕРНО!!!
alexamit
alexamit ответ fk5sybkrs6jh (раскрыть)
вчера в 17:59
И Зениту тоже!
alexamit
alexamit ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 17:56
Не дадут.У нас ,кроме Галицкого, остальные ВСЕ ЖМОТЫ!!!
Сп62
Сп62
вчера в 15:03
Кроме камер хотелось бы, чтобы купили технологии автоматического определения офсайда и взятия ворот. Может быть миллиардеры раскошелятся?
Сп62
Сп62 ответ Don Hose (раскрыть)
вчера в 14:59
Червеченко слушать - себя не уважать.
Don Hose
Don Hose
вчера в 13:23
️Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил о том, что «слышал, что судьям перед каждым туром говорят: «Вы только не вздумайте ошибиться против «Спартака». По его словам, аналогичная история была в чемпионский сезон-2016/17. Червиченко отметил, что слышал об этом от трех разных людей и «у нас опять получается элитная неприкосновенная команда». Зачем тогда камеры???
протон
протон
вчера в 13:02
Решения принимают не камеры, а судьи, а они не всегда объективны
677fxz2evzfs
677fxz2evzfs
вчера в 12:47
Судей нужно готовить нормальных, а не думающих только о своем кармане.
lotsman
lotsman
вчера в 11:49
Моё мнение, надо изменить положение о офсайде. Считать офсайдом когда корпус игрока полностью за линией. Тогда никаких камер не надо будет.
drwhjhzrbhs9
drwhjhzrbhs9
вчера в 11:12
Опять лишней данью клубы обложат...
Брулин
Брулин
вчера в 11:08
газпром всё оплатит , лишь бы им дали лишнюю звёздочку на форму пришлёпнуть
yafes2h5ghvu
yafes2h5ghvu
вчера в 10:49
У камер совести нет.
112910415
112910415
вчера в 10:48
денег, денег давай !
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:47, ред.
    Juriur
    Juriur
    вчера в 10:36
    Решения принимают не камеры, а судьи, а они не всегда объективны.
    fk5sybkrs6jh
    fk5sybkrs6jh
    вчера в 10:31
    Толку от этих камер, которые позволяют спартаку одерживать тухлые победы.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 10:21
    Делают из мухи слона. Раньше без видео повторов обходились и боковые и основные судьи...
    2ydfkyf4zkrk
    2ydfkyf4zkrk
    вчера в 10:21
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 10:20
    Эх.... был бы от этого толк.... разместить можно все что угодно ...
    Giallorossi
    Giallorossi
    вчера в 10:19
    379gtrerpfhh
    379gtrerpfhh
    вчера в 10:19
    Теперь муха не пролетит незаметно
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 10:17, ред.
    "Для этого нужны дополнительные финансовые вливания." - эта фраза написанная последней - уж не первоочередная ли причина ?)))
    Гость
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