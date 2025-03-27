На матчах РПЛ хотят использовать большее число видеокамер

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич сообщил о решении увеличить число видеокамер на матчах:
Нам бы хотелось, чтобы камер было больше. Хоть и не так часто, но у нас возникают ситуации, когда камер не хватает, чтобы в мельчайших деталях рассмотреть момент. Если двигать одну из камер на более удобное место, то будет страдать другая позиция.
Кое‑где, как в Оренбурге, вообще нет технической возможности размещения камер там, где нам надо. Поэтому мы направили в РПЛ письмо с просьбой увеличить количество камер на стадионах во время матчей. Для этого нужны дополнительные финансовые вливания.