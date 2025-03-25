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В «Зените» недовольны решением ЭСК

вчера, 18:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался против решения Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по второму голу «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

Напомним, что ЭСК подтвердила правомерность решения главного арбитра Сергея Иванова. «Зенит» с таким решением категорически не согласен.

После шести дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота «Зенита» из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии.

Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым жёлтым непредъявленным карточкам.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:41
    yvv9j93w5dur
    yvv9j93w5dur
    вчера в 18:38
    ЭСК состоит из воспитанников спартака.
    NbKA555
    NbKA555
    вчера в 18:25, ред.
    Ну уж смешно.Даже болелы ваши адекватно оценивают и эпизод с голом, и в целом игру..Что в этот раз сильнее мы были.Нужно успокоиться уже и жить дальше.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:24
    Как они посмели против дитя Газпрома пойти ☝️😜🤣🤣
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:16
    Думаю это любой клуб бы был недоволен если бы отвергли его просьбу
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 18:14
    А как же быть с термином "Зенит всё купил"?
    Как то не сходится.
    Гость
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