В «Зените» недовольны решением ЭСК

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался против решения Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по второму голу «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).
Напомним, что ЭСК подтвердила правомерность решения главного арбитра Сергея Иванова. «Зенит» с таким решением категорически не согласен.
После шести дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота «Зенита» из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии.
Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым жёлтым непредъявленным карточкам.
Как то не сходится.
Как то не сходится.