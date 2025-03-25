В «Зените» недовольны решением ЭСК

Председатель правления «Зенита» высказался против решения Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по второму голу «Спартака» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

Напомним, что ЭСК подтвердила правомерность решения главного арбитра Сергея Иванова. «Зенит» с таким решением категорически не согласен.

После шести дней ожидания увидели решение ЭСК в отношении гола «Спартака» в ворота «Зенита» из офсайда. С этим решением мы категорически не согласны. ЭСК не проинформировала футбольную общественность, по каким частям тел спартаковца Мартинса и зенитовца Нино и как проводились офсайдные линии.

Кроме того, остались без ответа наши вопросы по вторым жёлтым непредъявленным карточкам.