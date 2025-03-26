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Мажич о Карасёве: «У него был очень серьёзный вирус»

вчера, 18:55

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич сообщил источнику, что арбитр Сергей Карасёв перенёс серьёзный вирус, но вернётся к работе в скором времени.

Судья изначально должен был работать главным арбитром на игре 20‑го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Акроном» (0:2), однако из‑за болезни был вынужден пропустить её, в итоге его заменил Евгений Кукуляк. В 21‑м туре Карасёв был арбитром VAR на матче махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» (4:0).

У него был очень, очень серьёзный вирус, держалась очень высокая температура. Карасёв будет на поле в ближайшее время, он сейчас готов. Но ему нужна практика, он будет постепенно возвращаться.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 19:53
Кукуляк поделился, как никак КС самый бюджетный клуб для арбитров, после расследования губернатора.
112910415
112910415
вчера в 19:53
держись, арбитр !
Capral
Capral
вчера в 19:02
Digger88!
Точно также подумал!!!)))
Digger88
Digger88
вчера в 18:56
    Гость
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