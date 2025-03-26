Мажич о Карасёве: «У него был очень серьёзный вирус»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич сообщил источнику, что арбитр Сергей Карасёв перенёс серьёзный вирус, но вернётся к работе в скором времени.
Судья изначально должен был работать главным арбитром на игре 20‑го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Акроном» (0:2), однако из‑за болезни был вынужден пропустить её, в итоге его заменил Евгений Кукуляк. В 21‑м туре Карасёв был арбитром VAR на матче махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» (4:0).
У него был очень, очень серьёзный вирус, держалась очень высокая температура. Карасёв будет на поле в ближайшее время, он сейчас готов. Но ему нужна практика, он будет постепенно возвращаться.
Точно также подумал!!!)))
Точно также подумал!!!)))