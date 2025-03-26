Мажич о Карасёве: «У него был очень серьёзный вирус»

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вчера, 18:55

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) сообщил источнику, что арбитр перенёс серьёзный вирус, но вернётся к работе в скором времени.

Судья изначально должен был работать главным арбитром на игре 20‑го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Акроном» (0:2), однако из‑за болезни был вынужден пропустить её, в итоге его заменил Евгений Кукуляк. В 21‑м туре Карасёв был арбитром VAR на матче махачкалинского «Динамо» и «Крыльев Советов» (4:0).