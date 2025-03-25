Глушенков опроверг слухи о конфликте с Семаком

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков опроверг информацию о наличии конфликтов в команде.
Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Это все пустые разговоры, ничего подобного не было.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев допустил резкие высказывания в адрес игроков во время перерыва матча Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:2). Также обсуждались слухи о разногласиях Глушенкова с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.