Глушенков опроверг слухи о конфликте с Семаком

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вчера, 23:12

Нападающий «Зенита» опроверг информацию о наличии конфликтов в команде.

Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Это все пустые разговоры, ничего подобного не было.