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Глушенков опроверг слухи о конфликте с Семаком

вчера, 23:12

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков опроверг информацию о наличии конфликтов в команде.

Это мерзкие пустые сказочники! Пускай дальше сочиняют. После игры со «Спартаком» никакого разговора не было. Конфликт с Семаком? Это все пустые разговоры, ничего подобного не было.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев допустил резкие высказывания в адрес игроков во время перерыва матча Российской Премьер-Лиги против «Спартака» (1:2). Также обсуждались слухи о разногласиях Глушенкова с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:57
мерзкие выдумки не могут поколебать идиллию и гармонию !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:13
Какже они там все стоят друг друга
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:59
Дыма без огня не бывает... А вообще Глушенков ведёт себя довольно дерзко. А что Семак? Скорее всего у тренера есть проблемы в отношениях с ведущими игроками. Видимо Глушенков решил, что он тоже ведущий..
Брулин
Брулин
вчера в 23:45
Глушенков же вылитый клон кокорина, такой же дурачок с деньгами
Capral
Capral
вчера в 23:26, ред.
Ну конечно не было- после "разговора" с Медведeвым...
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