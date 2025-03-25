Собослаи против Гюлера, Месси против Каррагера. Известные ссоры футболистов в соцсетях

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сегодня, 19:00

Иногда лучше промолчать.

Полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи не первый футболист, который оказался втянутым в какую-то мелкую вражду в социальных сетях, и он не будет последним.

У футболистов часто есть специальная команда, которая ведет все их аккаунты в социальных сетях, но порой игроки оставляют посты сами, особенно в сторисах. Такие ситуации могут привести к скандалам, ведь спортсмены – тоже люди, которые могут не совладать с эмоциями и написать собеседнику какую-то чушь, о которой впоследствии будут жалеть.

Давайте вспомним мелкие ссоры футболистов в социальных сетях. Надеемся, что все они помирились или на пути к этому, потому что важно жить дружно и порой стоит самому сделать первый шаг в сторону мира.

Доминик Собослаи против Арды Гюлера

Не в первый раз Собослаи столкнулся в матче за сборную с талантом мадридского «Реала» Ардой Гюлером.

В последней встрече, в которой сборная Турции обыграла Венгрию со счетом 3:0 в Лиге наций, Гюлер приложил пальцы к губам и отмахнулся от полузащитника. Это ответ на момент годичной давности, когда Собослаи во время поединка спросил турка:

Ты кто вообще такой?

Фотография свежего инцидента была опубликована в социальных сетях, Собослаи прокомментировал это вот так: «1088». Что стоит за этим загадочным числом? Общее количество минут, которые Гюлер провел за «Реал» в этом сезоне.

Доминик, видимо, активно изучал статистику 20-летнего игрока – представьте, как он сидел в телефоне и заходил на сайты статистики, чтобы не ошибиться в минутах.

«Этот парень — посмешище. Разве шести голов недостаточно, чтобы заткнуть его?» — написал Гюлер. Этот конфликт продолжается, но парням стоит остановиться.

Ламин Ямал против Рафы ван дер Варта

Собослаи был не единственной звездой, которая успела поскандалить на этой неделе.

«Я заметил некоторые вещи в Ламине Ямале, которые начали меня раздражать», — сказал бывший полузащитник мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Варт в промежутке между двумя матчами между сборными Испании и Нидерландов в четвертьфинале Лиги наций.

«Его шорты слишком приспущенными, он не слишком старался, у него были некоторые несерьезные моменты в поведении... Мне это не нравилось».

«Приспущенные шорты, забитый гол, промах с пенальти и мы в полуфинале... Вамос, Испания», — написал подросток, прикрепив мем с расстроенным Ван дер Вартом.

Нил Мопе против «Эвертона»

Француз с юмором отреагировал на переход из «Эвертона» в «Марсель», но вот болельщикам ливерпульского клуба этот юмор не понравился. Футболист опубликовал эпизод из культового фильма «Побег из Шоушенка» после смены клубной прописки. Самое забавное, что это была аренда и Мопе до сих пор на контракте у «Эвертона».

Если одного гола в 32 матчах за «Эвертон» было недостаточно, чтобы сжечь мосты с посетителями «Гудисон Парка», то одного поста в соцсетях хватило.

Лионель Месси против Алехандро Гарначо и Джейми Каррагера

Обычно аккаунты аргентинца ведут настоящие профессионалы – там все четко и без лишнего контента. Наверное, даже фотографии с семьей проходят жесткую модерацию. Но порой даже Лео может наломать дров.

Впрочем, эту историю рассказал Джейми Каррагер, поэтому конкретных скринов нет с доказательствами. Англичанин заявил, что несколько лет назад Месси написал ему в личные сообщения и назвал его «ослом». Также Месси якобы отписался от товарища по сборной Аргентины Алехандро Гарначо именно после того, игрок «Манчестер Юнайтед» заявил о своем восхищении Криштиану Роналду.

«Знаете, что мне нравится в Гарначо? Ему наплевать на мнение других. Гарначо сказал мне, что Месси отписался от него только потому, что Алехандро не скрывает, что предпочитает ему Роналду. Он говорит, что именно Роналду лучший. И при этом парень играет в сборной Аргентины!», — заявил Рио Фердинанд на своем YouTube-канале Vibe with Five.

Криштиану Роналду против всех

40-летний португалец может затаить на вас обиду, если не получит достаточного уважения. Он мастер вспоминать обиды и выливать это на публику. Чего стоит только скандальное интервью через время после ухода из «Манчестер Юнайтед». Эгоист ли Криштиану? Возможно, но в этом его сущность – считает себя лучшим из лучших. С таким характером действительно может выбить свои заветные 1000 голов.

И снова Каррагер замешен в этой истории. Он, Уэйн Руни и Антонио Кассано – одни из тех, кто вызвал гнев Роналду за то, что они его критиковали – Криштиану даже обиделся на сайт Transfermarkt за то, что тот «занизил» его трансферную стоимость.

«Он написал нашим парням и попросил объяснить, почему у него указана такая стоимость. Они ответили и объяснили почему это так. Сказали, что футболисты в его возрасте не могут много стоить, назвав Криштиану при этом номером один. Затем Роналду отправил несколько смайликов, после чего заблокировал нас», — сказал The Athletic Кристиан Шварц из Tranfermarkt.

Антонио Конте против Томаса Тухеля

Вы можете подумать, что тренер в возрасте 50 лет будет разбираться с кем-то в соцсетях? Может! В 2022 году после скандального рукопожатия Томаса Тухеля и Антонио Конте, когда «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» 2:2, итальянец опубликовал фото, на котором Тухель пробегает мимо него, и написал: «Хорошо, что я тебя не увидел... Было бы справедливо заставить тебя споткнуться». Справедливости ради, Конте добавил кучу смеющихся смайликов, что в наше время важный момент, ведь люди без смайликов могут не понять тон сообщения и обидеться.

«Я думаю, что ему это тоже понравилось. Ничего страшного не было. Это футбол АПЛ , два тренера поругались, потому что мы оба бились за свои команды. Никого никто не оскорбил, никто не пострадал. Не было никакого кулачного боя или чего-то подобного», — сказал Конте Sky Sports после матча.

Джейдон Санчо против МЮ

Любитель дриблинга написал «свобода» в комментариях под постом Маркуса Рэшфорда после его дебюта за «Астон Виллу».

Вряд ли Санчо вернется в МЮ и сделает там себе карьеру. Но в Англии пишут, что «Челси» рассматривает возможность выложить 5 миллионов фунтов стерлингов, чтобы выйти из своего «обязательства» подписать вингера на постоянной основе.

Нужно будет пригласить съемочную группу на базу «Манчестер Юнайтед», если Джейдон все же вернется туда из «Челси».