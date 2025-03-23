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«Мне стыдно, что я выбрал тебя». Джунтоли и Мотта поругались

вчера, 19:58

У спортивного директора «Ювентуса» Кристиано Джунтоли и бывшего тренера команды Тиаго Мотты на этой неделе произошел конфликт.

После поражения коллектива от «Фиорентины» в Серии А (0:3) Джунтоли публично поддержал Мотту, однако после этого ситуация стала хуже. Джунтоли и Мотта на неделе провели совместную встречу, генеральный директор Маурицио Сканавино также принял в ней участие. Разговор прошел очень плохо, Джунтоли даже сказал Мотте: «Мне стыдно, что я выбрал тебя».

Возможно, это была попытка подтолкнуть Мотту к уходу в отставку, в этом случае «Ювентус» бы сэкономил деньги за досрочное расторжение договора. По слухам, сумма компенсации равна 20 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:30
дуэль, только дуэль ! )
протон
протон
вчера в 21:50
Помню, Мотта высказался, что просил не продавать игроков, а их продавали. Вот будет смешно, если потом Мотта расскажет, что джунтолли сам накупил , кого считал нужным, не советуясь с тренером. Мне нужен перф, чтобы пробурить стену - на тебе офигенный лобзик. По-хорошему, джун тоже на выход должен идти, в любом случае, покупки отвратительные
avcgwrshhh6f
avcgwrshhh6f
вчера в 21:14
Оттого и вылетели, что сначала обнимаются, а потом ругаются.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:09
Милые бранятся – только тешатся.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:08
но это будет уже совсем другая история))
Тудор тоже непростой
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:07, ред.
Заголовок как будто Санта Барбара какая то, строчка из песни Долиной о несложившейся любви)
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:52
"Сам дурак" - подумал Мотта, а может быть даже сказал это вслух... После чего подумал об отступных. А если серьёзно, то на месте хозяев Ювентуса я бы уволил их обоих. Кстати, произошла утечка информации с закрытого мероприятия, как это могло случиться. Старая Синьора испытывает серьёзные проблемы, пока идёт поиск крайних.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:48
Как поссорились Кристиано и Тиаго...)
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