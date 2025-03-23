«Мне стыдно, что я выбрал тебя». Джунтоли и Мотта поругались

1742749134

вчера, 19:58

У спортивного директора «Ювентуса» и бывшего тренера команды на этой неделе произошел конфликт.

После поражения коллектива от «Фиорентины» в Серии А (0:3) Джунтоли публично поддержал Мотту, однако после этого ситуация стала хуже. Джунтоли и Мотта на неделе провели совместную встречу, генеральный директор Маурицио Сканавино также принял в ней участие. Разговор прошел очень плохо, Джунтоли даже сказал Мотте: «Мне стыдно, что я выбрал тебя».

Возможно, это была попытка подтолкнуть Мотту к уходу в отставку, в этом случае «Ювентус» бы сэкономил деньги за досрочное расторжение договора. По слухам, сумма компенсации равна 20 млн евро.