Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср».
Контракт португальца истекает летом 2025 года. Таким образом, он может уйти из «Аль-Насра», подписав соглашение с командой, которая выступает на клубном чемпионате мира.
Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср».
Контракт португальца истекает летом 2025 года. Таким образом, он может уйти из «Аль-Насра», подписав соглашение с командой, которая выступает на клубном чемпионате мира.
в феврале 2025 кр7 и Аль Наср договорились и продлили контракт до 2026.
хотя Роналду хотел до 2027
в феврале 2025 кр7 и Аль Наср договорились и продлили контракт до 2026.
хотя Роналду хотел до 2027