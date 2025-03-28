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Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира

вчера, 16:01

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср».

Контракт португальца истекает летом 2025 года. Таким образом, он может уйти из «Аль-Насра», подписав соглашение с командой, которая выступает на клубном чемпионате мира.

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Все комментарии
Atleti
Atleti
вчера в 23:51
В Интер Майами возьмут может быть...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:12
утка)))
в феврале 2025 кр7 и Аль Наср договорились и продлили контракт до 2026.
хотя Роналду хотел до 2027
112910415
112910415
вчера в 17:36
ух, красивая идея ! )
shlomo2
shlomo2 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:54
Добра, Вам! ... наверное вычислил, что еще можно какой то рекордик побить...:)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:53
Зачем ему ещё и клубный чемпионат мира?
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:53
Соц сети это бесконечный источник всевозможных слухов (придумывать журналисты и "спецы всех мастей" МОгут) .... уже сейчас активно обсуждается вероятность воссоединения Рона и Реал (якобы португалец может вернуться в Реал для участия в Клубном чемпионате мира этим летом....) .... кстати, а правила ФИФА для этого турнира позволят Мадриду зарегистрировать Криша для участия, плюс многие болельщики клуба (как мне кажется) не возражали бы против возвращения португальца в Реал Мадрид НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ.... Посмотрим на сколь такое возможно....
RM_35
RM_35
вчера в 16:28
может за Реал еще сыграет!? ну тока если на замену выходить!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:08
Ну это многоходовочка, афёра в стиле лучших гроссмейстеров, тут понадобятся 11 друзей
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