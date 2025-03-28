Криштиану Роналду может сыграть на клубном чемпионате мира

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вчера, 16:01

Нападающий может покинуть «Аль-Наср».

Контракт португальца истекает летом 2025 года. Таким образом, он может уйти из «Аль-Насра», подписав соглашение с командой, которая выступает на клубном чемпионате мира.