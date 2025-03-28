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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Спортинга» Тринкана

вчера, 09:01

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к приобретению вингера «Спортинга» Франсишку Тринкана.

Португальский клуб намерен увеличить требования к «Манчестер Юнайтед» по трансферу футболиста с 60,4 до 83,7 миллионов евро. Такое повышение обусловлено тем, что половину суммы от трансфера Тринкана получит «Барселона».

По данным источника, в приобретении Тринкана лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, ранее работавший с футболистом в «Спортинге». Сообщается, что тренер рассматривает вингера сборной Португалии как одного из приоритетных кандидатов для усиления атакующей линии МЮ.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:37
Пусть в Португалии сидит. Тринкан и за 20млн не нужен. Был он уже в АПЛ и ничего там не показал.
8hb6zvppccyb
8hb6zvppccyb
вчера в 09:35
Для чемпионшипа определённо надо усливаться
Agalas
Agalas
вчера в 09:30
Каждый к себе своих тянет, это понятно.
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