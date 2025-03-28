«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Спортинга» Тринкана

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к приобретению вингера «Спортинга» Франсишку Тринкана.
Португальский клуб намерен увеличить требования к «Манчестер Юнайтед» по трансферу футболиста с 60,4 до 83,7 миллионов евро. Такое повышение обусловлено тем, что половину суммы от трансфера Тринкана получит «Барселона».
По данным источника, в приобретении Тринкана лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, ранее работавший с футболистом в «Спортинге». Сообщается, что тренер рассматривает вингера сборной Португалии как одного из приоритетных кандидатов для усиления атакующей линии МЮ.