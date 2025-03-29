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Дубль Сане помог «Баварии» обыграть «Санкт-Паули»

вчера, 19:30
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 2Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-ПаулиМатч завершен

«Бавария» переиграла «Санкт-Паули» в 27-м туре Бундеслиги (3:2).

Харри Кейн вывел хозяев поля вперед на 17-й минуте, Элиас Саад на 27-й сравнял счет. Лерой Сане забил на 53-й и 71-й, Ларс Ритцка отметился на 90+3-й.

После этой игры «Бавария» лидирует (65 очков), «Санкт-Паули» находится на 15-й строчке (25 пунктов).

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:51, ред.
Ну, 15 лет назад в сезоне 10-11 была самая слабая Бавария, а ты говоришь что сейчас. А 20 лет назад как раз таки сезон еще 06-07. Там еще раз была слабая Бавария. Понимаешь? Ты же сам написал за последние 15-20 лет. 20 лет назад это 2005 год.
Маг_тм
Маг_тм ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 22:46
Так я и говорю, за последние 15 - 20 лет, сегодня 2025 год на дворе, сезон 10-11 это 15 лет назад
Capral
Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:39
А я думаю- всё очевидно. Буду счастлив ошибиться, но...
Karkaz
Karkaz ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:37
Не точно думаешь. Сезон 10-11, Бавария занимает 3 место с 65 очками, а сейчас только после 27 туров 65.
Сезон 06-07, Бавария занимает 4 место и не попадает в ЛЧ. В кубке уефа с треском проигрывает Зениту 4-0.
Вот где была самая слабая Бавария.
А сейчас мюнхенцы идут по графику лучше, чем в чемпонские сезоны Тухеля и Нагельсмана. Поэтому не стоит вводить в заблуждение.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:24
У Интера тоже полный лазарет. Поэтому ещё неизвестно, кто пройдёт в 1/2.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:08
Я думаю это самая слабая Бавария за последние 15-20 лет точно. В этом году еще хуже играют, просто Баер слабее чем в прошлом году, поэтому лидируют в бундес лиге.
jn26zdb74pdh
jn26zdb74pdh
вчера в 20:37
С трудом расправились с аутсайдером.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 20:33
По идее, до финала в Мюнхене еще надо дoжить- при таких потерях.
Palex
Palex ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:23
Иностранцы вредят? Бавария выигрывала последние две ЛЧ,имея в составе, Ребери, Роббена, Комана, Хаби Алонса, Хави Мартинеса, Девиса, Алькантару, Манджукича, Левандовского и далее по списку
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:21
Все силы по идее надо бросать на ЛЧ, финал всё таки в Мюнхене. Но в связи с травмами будет очень тяжело даже с Интером. А в чемпионате можно и передышку сделать еще на пару сезонов, после предыдущей серии побед.
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 20:20
...зато нашему футболу они просто "необходимы", почему!? А играть то вообще из русских некому, одни латинос и верховодят!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:19
Бавария вспомнила про победы в Бундеслиге.... Кейн – про долгожданный трофей ... пауза на сборные всем пошла на пользу.... даже Сане....:)
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:58
Не должен пропускать, точно, вы уверены? Ну тогда, для начала, посмотрите на кадровые проблемы Баварии. Я тоже считаю, что не должен, но надо же исходить из реалий...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:54
Бавария выиграла, но как-то очень неубедительно. Не должен лидер чемпионата Германии пропускать от команды из нижней части целых два мяча. В прежние времена клуб из Мюнхена выглядел более солидно и мощно. Почему? Потому, что меньше было легионеров. Иностранцы вредят немецкому футболу. Точнее они его убивают, если уже не убили..
Capral
Capral
вчера в 19:39, ред.
Можно назвать Сане Спасителем. Вот уж от кого не ожидал. Но если по игре, то лучше не вспоминать и не обсуждать. Травмы ведущих защитников Баварии дорого будут стоить команде. Просто проходной двор. Пока Компани держит дистанцию от байеровского выскочки, но при таких потерях, я не уверен, что команду хватит на долго. Честно скажу, ЛЧ я бы слил, как ненужную и лишнюю в условиях нынешней Баварии. Впрочем, думаю, Интер без особых проблем пройдет обескровленных немцев, у которых, сегодня, прибавился еще один травмированный.(((
Могу только, от всей души пожелать Компани и болельщикам Баварии- Удачи, терпения и выдержки!!!!!!!
Гость
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