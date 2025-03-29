Дубль Сане помог «Баварии» обыграть «Санкт-Паули»

«Бавария» переиграла «Санкт-Паули» в 27-м туре Бундеслиги (3:2).
Харри Кейн вывел хозяев поля вперед на 17-й минуте, Элиас Саад на 27-й сравнял счет. Лерой Сане забил на 53-й и 71-й, Ларс Ритцка отметился на 90+3-й.
После этой игры «Бавария» лидирует (65 очков), «Санкт-Паули» находится на 15-й строчке (25 пунктов).
Могу только, от всей души пожелать Компани и болельщикам Баварии- Удачи, терпения и выдержки!!!!!!!
Могу только, от всей души пожелать Компани и болельщикам Баварии- Удачи, терпения и выдержки!!!!!!!