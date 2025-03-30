«Краснодар» отправил 5 безответных мячей в ворота «Факела»

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче 22-го тура РПЛ (5:0).
На 53-й минуте счёт открыл Никита Кривцов. Удвоил преимущество южан Эдуард Сперцян на 66-й. Олакунле Олусегун на 69-й забил третий мяч, а на 74-й — ещё один. Пятым голом отметился Данила Козлов на 80-й.
«Краснодар» лидирует в чемпионате России (49 очков). «Факел» идёт 15-м (14 баллов).
Поражает, что великие и ужасные Ыксперты сегодня игроком матча выбрали Черникова, у которого из результативных действий только два отбора и оценка 7.2. При этом есть Сперцян (8.3) с Олусегуном (9.0) у которых по 2 результативных действия. Явная деградация в компетенции Ыкспертов МатчТВ практически онлайн, по ходу сезона. Я бы назвал лучшим игроком матча Кривцова (8.5), он в отсутствие Сперцяна взял на себя роль координатора атак Краснодара и даже забил мяч
Поражает, что великие и ужасные Ыксперты сегодня игроком матча выбрали Черникова, у которого из результативных действий только два отбора и оценка 7.2. При этом есть Сперцян (8.3) с Олусегуном (9.0) у которых по 2 результативных действия. Явная деградация в компетенции Ыкспертов МатчТВ практически онлайн, по ходу сезона. Я бы назвал лучшим игроком матча Кривцова (8.5), он в отсутствие Сперцяна взял на себя роль координатора атак Краснодара и даже забил мяч
Счёт, конечно, разгромный и всё по игре, но к Краснодару, если он, конечно, хочет до конца чемпионата оставаться на 1-м месте, всё таки развитие атак нужно лучше организовывать: игроки середины поля несколько раз "не видели" партнёра, который после точной передачи ему, мог выходить один на один к воротам Факела.
Вместо этого, предпочитали ножкой туда-сюда дрыгнуть над стоящим мячом, а потом ВЫДАВАЛИ пас партнёру, находившемся далеко не в самой лучшей позиции в атаке.
Игроки Факела после 2-го гола на какое-то время совсем бросили играть, и в это время Краснодар успел ещё пару забить.
Затем воронежцы встряхнулись и даже два-три УБОЙНЫХ момента имели забить, но фортуна окончательно от них отвернулась.
В общем, если смотреть турнирную таблицу, то, конечно, всё ожидаемо, но такого провала от Факела, всегда отличавшимся "занозным" характером, после второго гола в их ворота, я, признаться, не ожидал.
Им очки нужны как воздух, а они позволяют себе проваливаться!
Счёт, конечно, разгромный и всё по игре, но к Краснодару, если он, конечно, хочет до конца чемпионата оставаться на 1-м месте, всё таки развитие атак нужно лучше организовывать: игроки середины поля несколько раз "не видели" партнёра, который после точной передачи ему, мог выходить один на один к воротам Факела.
Вместо этого, предпочитали ножкой туда-сюда дрыгнуть над стоящим мячом, а потом ВЫДАВАЛИ пас партнёру, находившемся далеко не в самой лучшей позиции в атаке.
Игроки Факела после 2-го гола на какое-то время совсем бросили играть, и в это время Краснодар успел ещё пару забить.
Затем воронежцы встряхнулись и даже два-три УБОЙНЫХ момента имели забить, но фортуна окончательно от них отвернулась.
В общем, если смотреть турнирную таблицу, то, конечно, всё ожидаемо, но такого провала от Факела, всегда отличавшимся "занозным" характером, после второго гола в их ворота, я, признаться, не ожидал.
Им очки нужны как воздух, а они позволяют себе проваливаться!