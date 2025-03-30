«Краснодар» отправил 5 безответных мячей в ворота «Факела»

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вчера, 15:57

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче 22-го тура РПЛ (5:0).

На 53-й минуте счёт открыл Никита Кривцов. Удвоил преимущество южан Эдуард Сперцян на 66-й. Олакунле Олусегун на 69-й забил третий мяч, а на 74-й — ещё один. Пятым голом отметился Данила Козлов на 80-й.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России (49 очков). «Факел» идёт 15-м (14 баллов).