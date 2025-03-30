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«Краснодар» отправил 5 безответных мячей в ворота «Факела»

вчера, 15:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар5 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Факел» в матче 22-го тура РПЛ (5:0).

На 53-й минуте счёт открыл Никита Кривцов. Удвоил преимущество южан Эдуард Сперцян на 66-й. Олакунле Олусегун на 69-й забил третий мяч, а на 74-й — ещё один. Пятым голом отметился Данила Козлов на 80-й.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России (49 очков). «Факел» идёт 15-м (14 баллов).

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Все комментарии
viv
viv
вчера в 19:28
После первого тайма где было 0:0 ничего не предвещало такого разгрома. Но второй тайм расставил все по своим местам. Быки с победой!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:34
Есть общеизвестный факт. У каждого классного игрока есть "своя" команда. Кордоба хорош в Краснодаре, но не факт, что он будет таким в Спартаке и Зените. У команд есть свой стиль. Под стиль быков он подходит, особенно при наличии Сперцяна. А Сперцян на мой взгляд лучший в РПЛ в середине поля. Вот вдвоем они и делают погоду в Краснодаре.
shur
shur
вчера в 17:52
...22 игры - 44 голешника, в среднем по 2-два за игру, вот такой
у нас пока Лидер....!!!
derrik2000
derrik2000 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
Кордоба, конечно, в Краснодаре очень хорош, но на месте Спартака я бы поостерёгся летом его в команду подписывать: лет ему достаточно и может, подписав контракт с КБ, очень быстро просто начать имитировать на поле кипучую деятельность.
За примерами далеко ходить не нужно - Эммануэль Эменике.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 17:25
Эта игра лишний раз показала какова роль Кордобы в команде. Он лучший фррвард РПЛ без вариантов.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:50
Краснодар, 22 тур - полет нормальный...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:29, ред.
Это Талант, Маэстро- это Талант!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я ему уже закуску поставил, в виде...
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Futurista
Futurista ответ 4rqyzmy9n3qr (раскрыть)
вчера в 16:20
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:13
мои поздравления, Краснодар!!!
продолжит так до 30 тура)))
j92zr84h5hwq
j92zr84h5hwq
вчера в 16:10
Знатно надрали задницу наглым пердивщикам! Давай до свиданья, домой в пердив и чем на дольше, тем лучше! Желательно навсегда!
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:09, ред.
Ну, не знаю-не знаю...
Счёт, конечно, разгромный и всё по игре, но к Краснодару, если он, конечно, хочет до конца чемпионата оставаться на 1-м месте, всё таки развитие атак нужно лучше организовывать: игроки середины поля несколько раз "не видели" партнёра, который после точной передачи ему, мог выходить один на один к воротам Факела.
Вместо этого, предпочитали ножкой туда-сюда дрыгнуть над стоящим мячом, а потом ВЫДАВАЛИ пас партнёру, находившемся далеко не в самой лучшей позиции в атаке.
Игроки Факела после 2-го гола на какое-то время совсем бросили играть, и в это время Краснодар успел ещё пару забить.
Затем воронежцы встряхнулись и даже два-три УБОЙНЫХ момента имели забить, но фортуна окончательно от них отвернулась.
В общем, если смотреть турнирную таблицу, то, конечно, всё ожидаемо, но такого провала от Факела, всегда отличавшимся "занозным" характером, после второго гола в их ворота, я, признаться, не ожидал.
Им очки нужны как воздух, а они позволяют себе проваливаться!
4rqyzmy9n3qr
4rqyzmy9n3qr
вчера в 16:08
Еще бы Ахмат также уделал спартак и вечер будет прекрасным.
Futurista
Futurista
вчера в 16:06
Неплохо, неплохо)...ждём такого же 13.04)...
f75bbk94ztf4
f75bbk94ztf4
вчера в 16:05
Факел опять проиграл, пора привыкать к пердиву. Божин только умеет подлости на поле делать и обезьян изображать, а ворота защищать так и не научился.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:03
Этот матч сделали замены. Мусаев выпустил Сперцяна и тот сразу же забил красивый гол со штрафного прямым ударом. Вышел Олусегун - забил первым же касанием мяча(голевая Сперцяна), затем забил еще раз. Вышли Смолов и Козлов - сообразили гол на двоих, после паса Смолова, забил Козлов.

Поражает, что великие и ужасные Ыксперты сегодня игроком матча выбрали Черникова, у которого из результативных действий только два отбора и оценка 7.2. При этом есть Сперцян (8.3) с Олусегуном (9.0) у которых по 2 результативных действия. Явная деградация в компетенции Ыкспертов МатчТВ практически онлайн, по ходу сезона. Я бы назвал лучшим игроком матча Кривцова (8.5), он в отсутствие Сперцяна взял на себя роль координатора атак Краснодара и даже забил мяч
Capral
Capral
вчера в 16:03
Кто-то восхищался разгромной победой Самары, кто-то разгромом Оренбурга, а я радуюсь- уверенной победе Мусаева и его Краснодара!!!!!!! Но еще больше, я рад возвращению Эдика, к которому, никогда не скрывал своей безграничной симпатии!!!!!!!))))))) С победой, Краснодар и продолжением лидерства!!!!!!!
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 16:02
Важная победа , 3 очка были нужны как воздух . Ещё и разницу забитых пропущенный улучшили на 5 - возможно в конце сезона будут решаться места в таблице по разнице мячей . Вялый первый тайм и такой всплеск во втором . Красавцы , с победой
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:01
Вот не совсем понятно, окромя Оласы (в отсутствие Сперцяна) точно никто не в состоянии стандарты исполнять? Ведь и со Сперцяном на поле он постоянно рвется к исполнению. Но КПД от его исполнений, скажем так, стремится к нулю или бесконечности в отрицательную сторону. Но это исключительно дабы поворчать или если угодно в качестве лирического отступления. Ну а по матчу рад за Сперцяна, так и должны лидеры возвращаться. "Всадник без головы" из солнечной Нигерии прямо удивил дублем. При том что "Факел" понятен, с учетом состава играют как могут, но всегда бьются и условно умирают на поле. После тайма первого как-то позитивных эмоций не хватало, ладно в тайме втором раскочегарились. В общем болельщиков "Краснодара" с победой, болельщикам "Факела" надежды и терпения. Как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
протон
протон
вчера в 16:01
Грёбаный автобус поставили, пропустили один на исходе часа и посыпались моментально. Начали пытаться играть в футбол Воронежцы и сразу стало понятно кто есть кто.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 16:01
я надеялся, что тренер в перерыве что-нибудь придумает - и он придумал! С победой нас! Ну и Агкацев не прав, там вины Черникова нет нисколько.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:59
Быков и с победой и с возвращением Эдика. Во время капитан вернулся. Теперь вперёд к чемпионству
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