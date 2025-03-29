Жорже Жезуш готов возглавить сборную Бразилии

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 70-летний португальский специалист Жорже Жезуш выразил предварительное согласие занять пост главного тренера сборной Бразилии по завершении сезона в клубе «Аль-Хиляль».
Окончательное решение будет принято руководством Бразильской конфедерации футбола.
При этом отмечается, что появление на трансферном рынке Карло Анчелотти, которого считают приоритетным кандидатом, ожидается не ранее конца июля.
Оборонительный футбол Моура + природная/неуклонная склонность бразилов к атаке, выйдет оптимальный баланс между атакой и защитой)
Оборонительный футбол Моура + природная/неуклонная склонность бразилов к атаке, выйдет оптимальный баланс между атакой и защитой)