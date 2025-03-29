Жорже Жезуш готов возглавить сборную Бразилии

1743262808

вчера, 18:40

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 70-летний португальский специалист выразил предварительное согласие занять пост главного тренера сборной Бразилии по завершении сезона в клубе «Аль-Хиляль».

Окончательное решение будет принято руководством Бразильской конфедерации футбола.

При этом отмечается, что появление на трансферном рынке , которого считают приоритетным кандидатом, ожидается не ранее конца июля.