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Жорже Жезуш готов возглавить сборную Бразилии

вчера, 18:40

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 70-летний португальский специалист Жорже Жезуш выразил предварительное согласие занять пост главного тренера сборной Бразилии по завершении сезона в клубе «Аль-Хиляль».

Окончательное решение будет принято руководством Бразильской конфедерации футбола.

При этом отмечается, что появление на трансферном рынке Карло Анчелотти, которого считают приоритетным кандидатом, ожидается не ранее конца июля.

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Все комментарии
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 20:33
Главное, чтоб возраст не стал препятствием.
shur
shur
вчера в 20:24
...футбольный Мир с ума сошёл, куда не плюнь - португальцы!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:03
Жорже Жезуш авторитарный тренер.
без проблем наведет порядок в команде))
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:07
Неужели Жорже Жезуш готов добровольно сунуть свою голову в эту петлю? От сборной Бразилии всегда ждут самых лучших результатов и у них есть много отличных игроков, но нет единой команды. Каждый сам по себе. И ещё есть перспектива появления Неймара, который точно не сплотит людей. Сборной Бразилии нужен другой человек - тот, который сможет сам набрать нужных ему игроков.
протон
протон
вчера в 18:46
Лучший вариант, если не Анчелотти, то Моуриньо из Фенера взять
Оборонительный футбол Моура + природная/неуклонная склонность бразилов к атаке, выйдет оптимальный баланс между атакой и защитой)
6yb5rn4hqa3k
6yb5rn4hqa3k
вчера в 18:43
Всяко лучше нынешнего физрука будет
Гость
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