Анчелотти объяснил, почему Эндрик получает мало игровой практики в «Реале»

Главный тренер «Реала» объяснил причины ограниченного игрового времени, которое выделяется 18-летнему форварду в составе «сливочных».

Он не беспокоится – он счастлив, хорошо работает, и я дам ему игровое время, когда смогу. Он всегда пользовался своими шансами, и я вижу, что он спокоен. Завтра (в матче Кубка Испании против «Сосьедада» — прим.) у него будет возможность сыграть, потому что в Кубке он проявил себя очень хорошо. Я принимаю это во внимание. Все зависит от многих факторов. Вне конкуренции нет ничего, чего бы ему не хватало. Это вопрос конкуренции, у нас есть игроки высочайшего класса.