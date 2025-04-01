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Дзюба рассказал, что осенью прошлого года думал о завершении карьеры

вчера, 14:02

Нападающий «Акрона» и сборной России Артём Дзюба рассказал, что в прошлом году был готов завершить карьеру.

Нигде этого не говорил, хотя уже давно надо было сказать. Хотел бы, пользуясь случаем, отдельно поблагодарить Леонида Гольдмана. В последнее время ко мне было много внимания, и я не знал, как правильнее это сказать. Но если бы не этот человек, не было бы (для меня) ни «Акрона», ни сборной, ни всего остального. Именно он до последнего верил, что меня всё‑таки вызовут в национальную команду, когда я уже сам сомневался и не верил.

Это он нашёл вариант с «Акроном», он договорился в последний момент. В тот момент я, честно говоря, уже думал, что всё — буду заканчивать. Поэтому всё, что произошло потом, — здесь его заслуг, наверное, даже больше, чем моих. Лёня — настоящий профессионал и, что самое главное, настоящий друг, я его очень уважаю и люблю.

Напомним, Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне 36-летний форвард провёл 14 матчей в РПЛ (5 голов и 4 ассиста) и 2 игры в Кубке России (один гол).

Ранее Дзюба сообщил, что планирует закончить карьеру через год.

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Все комментарии
dhwv35yajx97
dhwv35yajx97
вчера в 15:19
Читаю и слёзы капают на клавиатуру: кака любов! Леонид Гольдман - человечище, наверняка, бескорыстное.
протон
протон
вчера в 14:08
Есть мнение, что когда Дзюба таки закончит с футболом, то будет спамить интервью и мнениями Мостовой нам тут глухонемым скромнягой покажется
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:03
Хорошо что не закончил, рекорд побил...
Гость
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