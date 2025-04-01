Дзюба рассказал, что осенью прошлого года думал о завершении карьеры

Нападающий «Акрона» и сборной России рассказал, что в прошлом году был готов завершить карьеру.

Нигде этого не говорил, хотя уже давно надо было сказать. Хотел бы, пользуясь случаем, отдельно поблагодарить Леонида Гольдмана. В последнее время ко мне было много внимания, и я не знал, как правильнее это сказать. Но если бы не этот человек, не было бы (для меня) ни «Акрона», ни сборной, ни всего остального. Именно он до последнего верил, что меня всё‑таки вызовут в национальную команду, когда я уже сам сомневался и не верил.

Это он нашёл вариант с «Акроном», он договорился в последний момент. В тот момент я, честно говоря, уже думал, что всё — буду заканчивать. Поэтому всё, что произошло потом, — здесь его заслуг, наверное, даже больше, чем моих. Лёня — настоящий профессионал и, что самое главное, настоящий друг, я его очень уважаю и люблю.