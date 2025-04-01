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Энрике: «В России много команд, которые очень непросто обыграть»

вчера, 10:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Зенита» Луис Энрике отметил важность победы над «Рубином» (4:0) в игре 22-го тура РПЛ.

До игры мы знали, что матч с «Рубином» окажется сложным, потому что у соперника очень крепкий состав. Поэтому хотели сыграть как можно лучше. Жаль, что не удалось забить в первом тайме. Зато во втором быстро сделали это на контратаке. В целом же играли на победу и её добились.

Очень её ждали. Крайне важно было выиграть и с турнирной точки зрения. В России много команд, которые очень непросто обыграть. Поэтому очень рады этой победе, благодаря которой продолжаем бороться за самое высокое место.

Напомним, Энрике перешёл в «Зенит» из «Ботафого» в январе текущего года. За «сине-бело-голубых» 24-летний бразилец провёл четыре матча, в которых забил один мяч и отметился двумя ассистами.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 12:11, ред.
Неординарный для нашего футбола игрок. Я бы сказал высокопарно: уникальный, мощный, техничный, ни на кого не похожий. Но это мнение только по последнему виденному мною матчу с "Рубином". Надеюсь, что он так же продолжит радовать своей игрой лично меня и не закиснет, как капуста под гнётом в кадке. Очень надеюсь.
pq9kjrjbqg6v
pq9kjrjbqg6v
вчера в 10:34
Зенит по составу должен обыгрывать всех.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:29
Да этот матч только для русских сложен, ты то куда?
znugux94ssq2
znugux94ssq2
вчера в 10:27
Рубин это ещё цветочки, дальше будет сложнее..
Гость
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