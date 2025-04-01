Энрике: «В России много команд, которые очень непросто обыграть»

Нападающий «Зенита» отметил важность победы над «Рубином» (4:0) в игре 22-го тура РПЛ .

До игры мы знали, что матч с «Рубином» окажется сложным, потому что у соперника очень крепкий состав. Поэтому хотели сыграть как можно лучше. Жаль, что не удалось забить в первом тайме. Зато во втором быстро сделали это на контратаке. В целом же играли на победу и её добились.

Очень её ждали. Крайне важно было выиграть и с турнирной точки зрения. В России много команд, которые очень непросто обыграть. Поэтому очень рады этой победе, благодаря которой продолжаем бороться за самое высокое место.