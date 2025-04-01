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Карпин: «Есть надежда на то, что удастся поучаствовать в ЧЕ и ЧМ»

вчера, 11:31

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своей мотивации во главе национальной команды.

Что меня держит в сборной? Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет.

Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии (в конце 2021 года Россия уступила в решающем матче хорватам и упустила шанс получить прямую путевку на ЧМ-2022 — прим.), так скажем, и дальше плей‑офф не продлилось.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:00
Что - то мне подсказывает, что В.Г., давая такое интервью, пошёл против своих внутренних убеждений. Являясь здравомыслящим человеком, а в этом у меня сомнений нет, он понимает, что многое и многие против возвращения наших команд. Что тогда "заставляет" его витать в облаках, не знаю. У меня есть предположение, но о нём я умолчу. Думаю, оно никому не интересно.
yd7s52gpvczh
yd7s52gpvczh
вчера в 13:40
Когда-нибудь точно удастся...
Брулин
Брулин
вчера в 13:16
Ну конечно, он в сборной за идею! А то, что он один из самых высокооплачиваемых тренеров в мире, это несущественно. Два миллиона долларов в год
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 12:08
Надежда умирает последней.) Когда это время настанет, тебе уже будет не до футбола. На скамейке в парке, с палочкой в руках, солнечные ванны принимать будешь.
rt5aa47h8uwj
rt5aa47h8uwj
вчера в 12:06
С таким тренером, легендой спартака, лучше только с Гренадой играть и с Дзюбой в составе.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:50, ред.
Ну с таким коучем мы не отберёмся даже если до отборов допустят, отобраться даже основной состав сборной при нём никак не может. Патовая ситуация получается. Придётся как в стародавние времена ждать смены вождя по естественным причинам
Гость
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