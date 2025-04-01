Карпин: «Есть надежда на то, что удастся поучаствовать в ЧЕ и ЧМ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о своей мотивации во главе национальной команды.
Что меня держит в сборной? Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет.
Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях. Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии (в конце 2021 года Россия уступила в решающем матче хорватам и упустила шанс получить прямую путевку на ЧМ-2022 — прим.), так скажем, и дальше плей‑офф не продлилось.