В «Динамо» считают, что Тюкавин может побить рекорд Дзюбы в сборной России

Генеральный директор «Динамо» ответил на вопрос, сможет ли побить рекорд по голам за сборную России.

Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача — набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения. Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да! Он один из лидеров команды.