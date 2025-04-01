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В «Динамо» считают, что Тюкавин может побить рекорд Дзюбы в сборной России

вчера, 13:11

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, сможет ли Константин Тюкавин побить рекорд Артёма Дзюбы по голам за сборную России.

Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача — набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения. Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да! Он один из лидеров команды.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:52
Помню, были примерно такие комментарии в адрес Кокорина)
Capral
Capral ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 20:12
Разумно! Подтверждаю!)))
Lbvfd
Lbvfd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:11
Так я и говорю - Играть и ЗАБИВАТЬ. В смысле не пастись на грани, а если пасёшься то с умом, ни бегать бестолку по полю, а забивать. Видеть поле, игру, чувствовать партнёров, открываться грамотно и забивать.
Capral
Capral ответ Lbvfd (раскрыть)
вчера в 20:06
И уметь забивать, что особенно важно, а не пастись вечно на грани офсайда и ждать, пока Шелия мяч на ногу положит.
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 19:38
Если будет играть и забивать, то почему бы и нет. Только для этого надо именно играть и забивать.
Capral
Capral
вчера в 17:11
Ну а ненормальные, конечно- солидарны с тупостью Пивоварова...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😆😆😆😆😆😆😆
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:00
Бедный Дзюба, не дают спокойно на покой уйти, провоцируют и провоцируют
баск
баск
вчера в 14:47
Все динамовцы- игроки, тренеры, клубные руководители, ну и болельщики разумеется тоже, от души подерживают Костю, желают ему выздоровления, восстановления, возвращения на поле и побития всех мыслимых рекордов, до которых ему только удастся дотянуться.

Это по-человечески понятно любому нормальному человеку.
Но это нормальному..))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:46
Конечно, может. Гренада и Замбия готовы.
zzxbv43zjdq7
zzxbv43zjdq7
вчера в 13:40
Вилами по воде, как обычно...
Capral
Capral
вчера в 13:30
Вот в этом весь Пивоваров, да и гафло такой же. Ни одного, развернутого грамотного футбольного комментария- ни от одного, ни от другого, я не встречал- только один набор глупейших фраз... И эти люди, руководят, некогда Великим и Прославленным Клубом.
Пивоваров, еще неизвестно, каким Тюкавин вернется после такой травмы, а ты уже даешь глупейшие комментарии!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:27
Сказать можно все что угодно
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:26
Не ну если и дальше будем играть с Гренадами и так далее , то не составит труда))) Но пока к этому все и идет!
drug01
drug01
вчера в 13:20
Значит будем смотреть что будет дальше..
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