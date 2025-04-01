В «Динамо» считают, что Тюкавин может побить рекорд Дзюбы в сборной России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос, сможет ли Константин Тюкавин побить рекорд Артёма Дзюбы по голам за сборную России.
Дайте Косте восстановиться. Сейчас его задача — набирать форму и восстанавливаться. Мы ждем его скорейшего возвращения. Способен ли он побить рекорд Дзюбы в сборной в долгосрочной перспективе? Конечно, да! Он один из лидеров команды.
Пивоваров, еще неизвестно, каким Тюкавин вернется после такой травмы, а ты уже даешь глупейшие комментарии!!!
Пивоваров, еще неизвестно, каким Тюкавин вернется после такой травмы, а ты уже даешь глупейшие комментарии!!!