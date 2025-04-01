Вратарь «Химок» поговорил с болбоями в перерыве матча с «Пари НН»

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вчера, 20:56

Вратарь «Химок» провёл разговор с болбоями в перерыве матча с «Пари НН».

Дети впервые подавали мячи, делая это очень быстро в тот момент, когда подмосковная команда вела в счёте. Это вызвало недовольство голкипера, который собрал мальчиков в отдельном помещении и пообщался с ними, попросив подавать мячи медленнее.