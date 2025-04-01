Вратарь «Химок» поговорил с болбоями в перерыве матча с «Пари НН»

Вратарь «Химок» Никита Кокарев провёл разговор с болбоями в перерыве матча с «Пари НН».
Дети впервые подавали мячи, делая это очень быстро в тот момент, когда подмосковная команда вела в счёте. Это вызвало недовольство голкипера, который собрал мальчиков в отдельном помещении и пообщался с ними, попросив подавать мячи медленнее.
Есть те тренеры которые практикуют игру от обороны ,забили и прижухли у своих ворот кстати бердыев такой но согласитесь что играя на полную до свистка ,все же больше нравится болельщикам.
Есть те тренеры которые практикуют игру от обороны ,забили и прижухли у своих ворот кстати бердыев такой но согласитесь что играя на полную до свистка ,все же больше нравится болельщикам.