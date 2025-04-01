Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Вратарь «Химок» поговорил с болбоями в перерыве матча с «Пари НН»

вчера, 20:56
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки2 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Вратарь «Химок» Никита Кокарев провёл разговор с болбоями в перерыве матча с «Пари НН».

Дети впервые подавали мячи, делая это очень быстро в тот момент, когда подмосковная команда вела в счёте. Это вызвало недовольство голкипера, который собрал мальчиков в отдельном помещении и пообщался с ними, попросив подавать мячи медленнее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Зенит» проведёт матч легенд
Вчера, 11:16 Фото
ЦСКА вручил игроку молодёжной сборной России новые кроссовки
30 марта Фото
Инстасамка с мужем планируют приобрести футбольный клуб
29 марта
«Иртыш» и «Динамо» провели разговор с игроками после потасовки
29 марта
Туфан Садыгов провёл встречу с футболистами и тренерским штабом «Химок»
28 марта
Ещё один клуб РПЛ будет сотрудничать с брендом Jögel
28 марта
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:21
В процессе беседы было выяснено что болбои на стадионе Химок получают зарплату вовремя
протон
протон
вчера в 22:42
Болельщикам нравится когда игра зрелищная и много забитых мячей, но для клуба главное результат и поэтому все средства хороши, и такие махинации с болбоями тоже, и это во всех лигах мира, а не только в России.
Есть те тренеры которые практикуют игру от обороны ,забили и прижухли у своих ворот кстати бердыев такой но согласитесь что играя на полную до свистка ,все же больше нравится болельщикам.
adekvat
adekvat
вчера в 21:44
Сам тормоз и детей тому же учит.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
В общим Никитос посчитал нужным в перерыве серьёзно побалаболить с болбоями.)))
протон
протон
вчера в 21:29
2 раза перечитал слово болбоев))))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:12
Пора и в России исключить болбоев из производственного процесса. Надо же вратарь команды хозяев инструктирует подающих мячи мальчиков. В крайнем случае это должен был сделать судья. Если такой случай произошёл, он не должен оставаться без внимания должностных лиц РФС. Он требует разбирательства.
shlomo
shlomo
вчера в 21:06
Некрасиво поступил... и плохому учит пацанов...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 