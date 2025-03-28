Туфан Садыгов провёл встречу с футболистами и тренерским штабом «Химок»

1743144208

вчера, 09:43

На этой неделе инвестор «Химок» встретился с футболистами и тренерским штабом подмосковного клуба.

В ходе встречи, состоявшейся в начале недели, бизнесмен дал исчерпывающие разъяснения по вопросам финансирования команды.

В частности, он заверил присутствующих, что в течение месяца будут полностью погашены все задолженности по премиальным выплатам и частично — по заработной плате. Ранее в СМИ появлялась информация о просрочках по заработной плате, достигавших 2-3 месяцев.

Кроме того, было заявлено о намерении погасить все имеющиеся долги в дальнейшем.