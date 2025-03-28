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Туфан Садыгов провёл встречу с футболистами и тренерским штабом «Химок»

вчера, 09:43

На этой неделе инвестор «Химок» Туфан Садыгов встретился с футболистами и тренерским штабом подмосковного клуба.

В ходе встречи, состоявшейся в начале недели, бизнесмен дал исчерпывающие разъяснения по вопросам финансирования команды.

В частности, он заверил присутствующих, что в течение месяца будут полностью погашены все задолженности по премиальным выплатам и частично — по заработной плате. Ранее в СМИ появлялась информация о просрочках по заработной плате, достигавших 2-3 месяцев.

Кроме того, было заявлено о намерении погасить все имеющиеся долги в дальнейшем.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
сегодня в 02:40
Жизнь покажет!!! Конечно есле бы не сын... . Но больше всего радуют злопыхатели!!! Всех в сослали бы в ФНЛ а то и ниже!
c6a9w7s7vd3n
c6a9w7s7vd3n
вчера в 12:08
Туда бы Медведева: Денег нет, но Вы держитесь....
derrik2000
derrik2000
вчера в 11:49
"заверил присутствующих, что в течение месяца будут полностью погашены все задолженности по премиальным выплатам и частично — по заработной плате."


Ага-ага.
Аккурат под окончании чемпионата "дал надежду", чтобы играли, а не дурака валяли на поле, для того, чтобы не вылететь в ФНЛ.
А потом этот барыга затеет продажу клуба.
Сами понимаете, клуб в РПЛ и клуб в ФНЛ - разный ценник.
7hsjj5r3sa3v
7hsjj5r3sa3v
вчера в 11:36
Сказал, что если на сына Илюшеньку все пасовать не будут, то хрен чего кому выплатит
d6hscarbcqs6
d6hscarbcqs6
вчера в 11:20
Клуб не для футбола, клуб для спартака.
r6fqv5j9bqmx
r6fqv5j9bqmx
вчера в 11:03
Одни долги погасят, другие появятся, зачем мучить болельщиков ради интереса большого брата?
Ironigor
Ironigor ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 10:57
А может лучше начать с начала с Газпром - Зенита ☝️😉
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:55
Лишь бы всё это произошло в ближайшее время, действительно ☝️😜
Сп62
Сп62 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:50
Денег нет, но вы играйте.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:24
Правоохранительным органам стоит проверить статус взаимоотношений Садыгова с Администрацией Московской области. Интересно, с какой стати предприниматель вдруг стал инвестором ФК Химки, этой довольно интересной дорогой игрушки. Скорее всего Администрация МО предоставляла на льготных условиях выгодные подряды, мягко говоря, не совсем законно. Всё остальное детали - получилось то, что получилось
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:24
Ключевое слово "частично".... да уж... тяжко найти состоятельного спонсора.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:05
"Денег нет , но вы держитесь"...)
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