Туфан Садыгов провёл встречу с футболистами и тренерским штабом «Химок»

На этой неделе инвестор «Химок» Туфан Садыгов встретился с футболистами и тренерским штабом подмосковного клуба.
В ходе встречи, состоявшейся в начале недели, бизнесмен дал исчерпывающие разъяснения по вопросам финансирования команды.
В частности, он заверил присутствующих, что в течение месяца будут полностью погашены все задолженности по премиальным выплатам и частично — по заработной плате. Ранее в СМИ появлялась информация о просрочках по заработной плате, достигавших 2-3 месяцев.
Кроме того, было заявлено о намерении погасить все имеющиеся долги в дальнейшем.
Ага-ага.
Аккурат под окончании чемпионата "дал надежду", чтобы играли, а не дурака валяли на поле, для того, чтобы не вылететь в ФНЛ.
А потом этот барыга затеет продажу клуба.
Сами понимаете, клуб в РПЛ и клуб в ФНЛ - разный ценник.
Ага-ага.
Аккурат под окончании чемпионата "дал надежду", чтобы играли, а не дурака валяли на поле, для того, чтобы не вылететь в ФНЛ.
А потом этот барыга затеет продажу клуба.
Сами понимаете, клуб в РПЛ и клуб в ФНЛ - разный ценник.