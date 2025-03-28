Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Ещё один клуб РПЛ будет сотрудничать с брендом Jögel

сегодня, 01:43

Основатель компании Jögel Артур Мовсесян сообщил источнику, что с нового сезона РПЛ бренд начнёт сотрудничать как минимум с одним клубом лиги.

27 марта в Москве состоялась презентация первых российских футбольных бутс для профессионалов.

Есть ли задача одеть определённое количество клубов РПЛ в свой бренд? Надо, чтобы желания совпадали с возможностями (улыбается). У нас безусловно есть внутреннее понимание, с какими клубами мы бы хотели сотрудничать. С некоторыми клубами мы в переговорах, с некоторыми клубами мы уже заключили контракт. Уже скоро вы узнаете о том, что в будущем сезоне появится как минимум ещё один клуб, который будет с нами сотрудничать.

Зарубежные футбольные клубы? В прошлом сезоне «Динамо Минск» играл в нашей экипировке. Этот клуб – чемпион Белоруссии. Они играли сначала в отборе Лиги Европы, а затем в Лиге конференций в нашей экипировке, так что уже на европейской арене наш бренд засветился. Сейчас два клуба футзальной лиги Казахстана играют в нашей экипировке, а также в чемпионате Армении уже играют в продукции нашего бренда.

​В сезоне-2024/25 московский «Спартак» заключил однолетний контракт с российским производителем спортивной экипировки.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: metaratings.ru
В Москве прошла презентация первых российских профессиональных бутс
Вчера, 21:25
Каррера и Карпин выступили на тренинге в Москве
Вчера, 17:53
Застрявшие в Колумбии футболисты молодёжной сборной вылетели в Россию
Вчера, 00:32
Экс-спортдир «Оренбурга» посетит матч команды с «Динамо» в Москве
26 марта
«Велес» отреагировал на интервью своего футболиста после игры Второй лиги
24 марта
Мамаев: «Для себя прохожу обучение на тренерскую категорию „А + В“»
24 марта
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 10:19
Тут один покорил и Россию и ФСБ, теперь на СВО едут всей армянской бригадой
Ivan Zloy
Ivan Zloy ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:26
Это не отечественный производитель, это ритейлер, который заказывает, чтобы малазийские заводы, перед тем, как продать им свой товар, клеили их лейбл.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 08:46
При плюс/минус одинаковом качестве амуниции на выбор сильно влияет ценник. Бренды за своё имя накидывают прилично, а новые фирмы сошьют подешевле. Пока не раскрутятся. В этом и уникальность...
STVA 1
STVA 1 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 08:43
Я помню у меня кроссовки были, правда не помню производителя, так у пацанов уже давно импортные порвались, а я в этих все ещё гонял. Не убий короче
sv_1969
sv_1969 ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 08:39
Наверное у них действительно уникальные предложения что нельзя отказываться
5x53qstavg2n
5x53qstavg2n
сегодня в 08:24
У нас в стране нефти много, чего не заключить договор.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:16
Хочется пожелать чтобы все получилось и качество было не хуже чем у иностранных брендов.
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 08:14
И какой это клуб? Секрет? Или ещё договор не заключили?)
wry66ja4hh7x
wry66ja4hh7x
сегодня в 08:03
Шьют у нас, а покупают материал в Китае...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:05, ред.
Интересно успевают ли противники рассмотреть название бренда на бутсах игроков и при каких обстоятельствах. На телеэкране и с трибуны точно не разглядишь чо там на ботинке написано. Да и щас уже столько брендом что смысла нет переобуваться в Jögel, только если у них какое то уникальное особое предложение?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:47
Фирма вроде бы Российская, а название нет...
nbgfbg6275gf
nbgfbg6275gf
сегодня в 06:30
Название бренда Ё-мобиль напоминает, судьба походу примерно такая же будет
adekvat
adekvat
сегодня в 05:55
Армяне всегда могли делать обувь, в советское время даже красовки у одного заказывал, правда любители в то впемя в кедах спортом занимались.
ABir
ABir
сегодня в 03:43
Давно пора отказаться от закупок импортных маек и трусов в пользу отечественных производителей. Ну бутсы и мячи пока не научились делать, но тряпки то должны уже научиться шить.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:46
Тяжело у Артура Мовсесяна идёт "переобувание" клубов РПЛ...0
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 