Ещё один клуб РПЛ будет сотрудничать с брендом Jögel

Основатель компании Jögel Артур Мовсесян сообщил источнику, что с нового сезона РПЛ бренд начнёт сотрудничать как минимум с одним клубом лиги.

27 марта в Москве состоялась презентация первых российских футбольных бутс для профессионалов.

Есть ли задача одеть определённое количество клубов РПЛ в свой бренд? Надо, чтобы желания совпадали с возможностями (улыбается). У нас безусловно есть внутреннее понимание, с какими клубами мы бы хотели сотрудничать. С некоторыми клубами мы в переговорах, с некоторыми клубами мы уже заключили контракт. Уже скоро вы узнаете о том, что в будущем сезоне появится как минимум ещё один клуб, который будет с нами сотрудничать.

Зарубежные футбольные клубы? В прошлом сезоне «Динамо Минск» играл в нашей экипировке. Этот клуб – чемпион Белоруссии. Они играли сначала в отборе Лиги Европы, а затем в Лиге конференций в нашей экипировке, так что уже на европейской арене наш бренд засветился. Сейчас два клуба футзальной лиги Казахстана играют в нашей экипировке, а также в чемпионате Армении уже играют в продукции нашего бренда.