«Иртыш» и «Динамо» провели разговор с игроками после потасовки

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вчера, 13:54

Президент «Иртыша» рассказал источнику о разговоре с футболистами после драки в матче Второй лиги с «Динамо-2».

Игра, прошедшая 22 марта, завершилась дракой. После финального свистка произошёл конфликт между нападающим московской команды и защитником омичей , завязалась крупная потасовка.