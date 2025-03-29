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«Иртыш» и «Динамо» провели разговор с игроками после потасовки

вчера, 13:54
Динамо-2Логотип футбольный клуб Динамо-2 (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)ИртышМатч завершен

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал источнику о разговоре с футболистами после драки в матче Второй лиги с «Динамо-2».

Игра, прошедшая 22 марта, завершилась дракой. После финального свистка произошёл конфликт между нападающим московской команды Александром Хубуловым и защитником омичей Константином Щербаковым, завязалась крупная потасовка.

Это не имеет отношения к футболу. Мы всё решили. Ребята молодые, погорячились. Всё обсудили на КДК РФС. Никто ни к кому претензий не имеет. Просто эмоции вышли за грань. Вопрос исчерпан. Я провёл разговор с ребятами, в «Динамо» провели. Все эмоции, все силы — на поле в будущем. С таким посылом закрыли этот вопрос.

Мы пример для молодёжи, прежде всего. Дети смотрят. Это поведение неподобающее. Они поняли. Все ребята здравомыслящие. Надеюсь, такого больше не повторится.

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Все комментарии
z9xx92rduw5n
z9xx92rduw5n
вчера в 16:08
Драки не красят футбол.
xmumyf835zet
xmumyf835zet
вчера в 14:32
Повздорили, с кем не бывает, все целы и здоровы, судью на мыло.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:21
"Разбор полётов " проведён - игрокам сказали - аяяй...)
vmm4wxc5dhy8
vmm4wxc5dhy8
вчера в 14:13
Матчи со спартак4ом почти всегда так заканчиваются, во второй лиге неудивительно.
Гость
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