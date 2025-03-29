«Иртыш» и «Динамо» провели разговор с игроками после потасовки

Президент «Иртыша» Дмитрий Сычёв рассказал источнику о разговоре с футболистами после драки в матче Второй лиги с «Динамо-2».
Игра, прошедшая 22 марта, завершилась дракой. После финального свистка произошёл конфликт между нападающим московской команды Александром Хубуловым и защитником омичей Константином Щербаковым, завязалась крупная потасовка.
Это не имеет отношения к футболу. Мы всё решили. Ребята молодые, погорячились. Всё обсудили на КДК РФС. Никто ни к кому претензий не имеет. Просто эмоции вышли за грань. Вопрос исчерпан. Я провёл разговор с ребятами, в «Динамо» провели. Все эмоции, все силы — на поле в будущем. С таким посылом закрыли этот вопрос.
Мы пример для молодёжи, прежде всего. Дети смотрят. Это поведение неподобающее. Они поняли. Все ребята здравомыслящие. Надеюсь, такого больше не повторится.