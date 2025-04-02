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Артета рассказал о состоянии здоровья Габриэля и Тимбера

вчера, 13:02

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травмах защитников команды Габриэля и Журрьена Тимбера.

Оба игрока покинули поле во время матча против «Фулхэма» (2:1) в рамках 30-го тура АПЛ, который состоялся 1 апреля.

Да, у нас есть основания для беспокойства, поскольку Габриэль никогда не покидает поле без веской причины. Он, очевидно, что-то почувствовал. Пока мы не знаем, насколько серьезно это. То же самое касается и Тимбера. Ему было тяжело уже в начале игры. Он попытался продолжить, но в какой-то момент он не смог играть дальше.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:07
Нельзя Арсеналу терять щас игроков, против Реала нужны все самые лучшие чтобы хотя бы дать бой
2aeeejct42n3
2aeeejct42n3
вчера в 13:03
Пропустят по паре матчей и вернутся на поле.
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