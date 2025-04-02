Артета рассказал о состоянии здоровья Габриэля и Тимбера

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о травмах защитников команды Габриэля и Журрьена Тимбера.
Оба игрока покинули поле во время матча против «Фулхэма» (2:1) в рамках 30-го тура АПЛ, который состоялся 1 апреля.
Да, у нас есть основания для беспокойства, поскольку Габриэль никогда не покидает поле без веской причины. Он, очевидно, что-то почувствовал. Пока мы не знаем, насколько серьезно это. То же самое касается и Тимбера. Ему было тяжело уже в начале игры. Он попытался продолжить, но в какой-то момент он не смог играть дальше.