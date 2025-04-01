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Силлессен перенёс операцию

вчера, 09:43
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)1 : 1Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

Вратарь «Лас-Пальмаса» Яспер Силлессен перенёс операцию на кишечнике. Напомним, на 24-й минуте матча 29-го тура Ла Лиги против «Сельты» (1:1) голландец столкнулся с нападающим «кельтов» Борхой Иглесиасом. После чего, Силлессен почувствовал сильную боль в районе живота и был заменён. Поле футболист покинул на носилках и сразу был отправлен в местную больницу. Медицинский штаб «Лас-Пальмаса» и персонал медицинского учреждения приняли решение о необходимости операции.

В текущем сезоне Ла Лиги Силлессен сыграл 27 матчей, в которых пропустил 42 мяча и провёл 4 игры на ноль.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:39
Здоровья!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:34
Пожелаю Ясперу скорейшего выздоровления.
Гость
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