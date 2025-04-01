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Артета сообщил, когда Сака вернётся на поле

вчера, 11:47
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)ФулхэмМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что нападающий «канониров» Букайо Сака восстановился после травмы и сможет принять участие в матче 30-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Букайо готов к работе. Всё, что нужно, он уже сделал, теперь дело за тем, чтобы выпустить его на поле в нужный момент.

Он настаивает на том, чтобы вернуться скорее, потому что очень этого хочет. Мы соблюдаем временные рамки, но мы сделали всё, что могли, и нам пришлось даже сдерживать его, так что он готов к возвращению.

Это ещё одно мощное оружие, которое у нас есть. Мы знаем, какое влияние он оказал на команду и насколько важна его роль и его вклад в наш успех, так что мы рады его возвращению.

Букайо пропустил то, что любит больше всего в своей жизни — быть рядом с командой, играть, тренироваться и соревноваться на самом высоком уровне. Тот факт, что он возвращается в самую важную часть сезона, — это огромный стимул для него и для команды.

Он не играл три месяца, но играл последние 48 месяцев. Так что три из 48 — это очень маленький процент. Я не занимался уборкой в течение недели, но я делал это в течение 10 лет, так что я знаю, что делать. Привычка, остаётся, так что не думайте об этом.

Артета также проинформировал о состоянии здоровья защитников «Арсенала» Риккардо Калафьори и Журрьена Тимбера.

Риккардо снова получил травму в сборной. Очень жаль, что так получилось. Всё могло быть гораздо хуже, так что, надеюсь, речь идёт о нескольких неделях, но посмотрим, как будут развиваться события.

Журрьен долго болел, причём довольно тяжело. В последние несколько дней он чувствует себя гораздо лучше, так что он доступен.

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вчера в 12:53
Ждём возвращения Саки на поле
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