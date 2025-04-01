Очередной удар по обескровленному «Сити». Потеряли лидера атаки, на финиш сезона есть важная задача

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вчера, 22:24

Бороться за ЛЧ предстоит без Холанда.

Травма, которая добивает обескровленный «Сити»

Весь сезон для «Ман Сити» идёт наперекосяк. К этому моменту коллектив остался без Кубка Английской Лиги, чемпионской гонки, в Лиге чемпионов попал на мадридский «Реал» в стыковом раунде – тоже вылетел. Буквально всё валится из рук. Недавно с трудом «горожане» прошли «Борнмут» в матче четвертьфинала Кубка Англии. «Горели» 0:1, после перерыва забили Эрлинг Холанд и Омар Мармуш.

Проблема в том, что в том матче случилась очередная травма. Пеп Гвардиола остался без ещё одного лидера команды – Холанда. Норвежский форвард не смог завершить кубковый поединок, его заменили на 61-й минуте, футболист покидал стадион на костылях и в защитном ботинке. В итоге Эрлингу диагностировали повреждение лодыжки, восстановление займёт почти весь остаток сезона.

Сейчас «Манчестер Сити» остаётся без системообразующего опорника, основного нападающего, с постаревшими Де Брюйне, Ковачичем и Гюндоганом, которые уже не тащат как прежде. И ведь команда в стадии перестройки – то есть нагрузка смещается на молодых футболистов, не все из которых обжились в клубе.

Последние сезоны складываются хуже, чем первый

Что касается самого Холанда, для него сезон тоже складывался скверно. Как и в целом период карьеры в Англии. Дебютный сезон сформировал такое впечатление об игроке, будто от него в Премьер-лиге нет противоядия – его качества идеально накладываются на чемпионат Англии, из-за чего Эрлинг и раскрылся. Поэтому он в первый же сезон повторил рекорд результативности в рамках одного розыгрыша АПЛ .

Только вот таким результатом форвард завысил ожидания от своей игры – и когда на следующий год он не показал ту же статистику, в игроке начали разочаровываться. На самом деле к игре Холанда просто привыкли, стали плотнее играть по норвежцу, не давали так разгуляться. Поэтому в сезоне-23/24 норвежец забил только (по своим меркам это немного) 27 мячей. Отсюда и разговоры, что форвард не так хорош, как кажется, что забивать может только командам ниже классом, но в топ-матчах растворяется.

На высказываемые претензии нападающий должен был ответить в текущей кампании. И с таким настроем он начал – забил «Челси» в первом туре, поучаствовал в шести из семи голов «Сити» в следующих двух матчах (4:1 с «Ипсвичем», 3:1 с «Вест Хэмом»). Против «Арсенала» тоже отметился голом – и по прошествии пяти туров имел в активе 10 забитых мячей. Казалось, монстр вернулся.

Но затем появились очередные проблемы: спад «Сити», глубокий кризис и теперь – серьёзная травма. Опять остаётся недосказанность: то ли Эрлинг не так хорош, поэтому те 36 голов – случайность, то ли в условиях кризиса всей команды форвард объективно не смог бы повторить результат.

Вовремя взяли замену

Для команды это критический удар. Эрлинг был основной опцией для «небесно-голубых» в атаке. По масштабу урона это сопоставимо потере Родри (хотя понятно, что «кресты» испанца – всё равно другой уровень проблем). Для Гвардиолы есть одно смягчающее обстоятельство: если после травмы Родри у испанского менеджера не было и не появилось адекватной замены опорнику, то к моменту повреждения норвежца замена ему уже была в команде.

Омара Мармуша приобрели в зимнее трансферное окно. Египтянин до этого разрывал в Бундеслиге за «Айнтрахт», а теперь перебрался на туманный Альбион. Понятно, что футболист сталкивается с теми же проблемами, что Альварес – какую бы эффективность ты ни показывал, Пеп продолжит выбирать основным наконечником Холанда. Но это для Хулиана было критично, он всё-таки прилично поиграл за «Сити» и стабильно показывал высокий уровень. Омар – новичок, так что будет рад каждой возможности.

Пока что Пеп использовал Мармуша где угодно, только не на острие. Египтянин играл «десятку» в «4-2-3-1», вингера в «4-3-3» и инсайда в «4-1-4-1». И, вполне вероятно, тренер приобретением доволен – футболист оформил хет-трик в важном матче с «Ньюкаслом», а против «Брайтона» поучаствовал в обоих голах «горожан». Теперь форвард вернётся на свою привычную позицию и поможет качественно заменить главного бомбардира «Сити».

Самое страшное уже произошло, осталась одна задача-минимум

Для «Сити» всё, что могло пойти не так, уже случилось. Травма Родри уже не сулила ничего хорошего, а это была первая половина сезона. Потом всплыл возраст лидеров – выяснилось, что костяк стал медлительнее и не поспевает за темпом АПЛ . Началась чёрная полоса, у Пепа появились проблемы с нервами. Всё это навалилось почти одновременно.

Зимой произошло падение за пределы первой пятёрки АПЛ , вылет из Кубка Лиги, плей-офф ЛЧ под вопросом, поражение от ПСЖ , вылет в 1/8 от «Реала». Травма Холанда в атмосфере общего хаоса погоды не сделает, просто дополнит сюрреалистичную картину. Гвардиола говорит, что на восстановление уйдёт от пяти до семи недель.

Сейчас задачи «Сити» кристально ясны: нужно вернуться в зону Лиги чемпионов, главные конкуренты – «Челси» и «Ньюкасл», внезапно может вырваться вперёд «Брайтон». Но Пеп уверен – «Сити» знает, что делать:

Не говорите мне о самых серьезных битвах. В прошлом у нас были битвы гораздо тяжелее, чем эта. Это первый сезон, наряду с тем, что был девять лет назад, когда нам приходится бороться за то, чтобы попасть в Лигу чемпионов. У нас осталось девять игр, мы точно знаем, что нужно сделать – пять дома, четыре на выезде. Мы должны выиграть домашние матчи, и мы постараемся это сделать.

Это та задача-минимум, с которой «горожане» обязаны справляться.