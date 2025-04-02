Индзаги рассказал, когда Лаутаро восстановится после травмы

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сообщил о ходе восстановления капитана команды Лаутаро Мартинеса.
Нападающий «нерадзурри» продолжает реабилитацию после полученной травмы и пропустит как недавний матч Серии А против «Удинезе» (2:1), так и предстоящее дерби с «Миланом» в рамках полуфинала Кубка Италии.
Лаутаро хорошо работает, и мы попробуем вернуть его в строй к матчу против «Пармы», но ситуацию нужно оценивать изо дня в день. Надеюсь, он сможет сыграть уже скоро, но никакой уверенности пока нет.