Индзаги рассказал, когда Лаутаро восстановится после травмы

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вчера, 09:19

Главный тренер «Интера» сообщил о ходе восстановления капитана команды .

Нападающий «нерадзурри» продолжает реабилитацию после полученной травмы и пропустит как недавний матч Серии А против «Удинезе» (2:1), так и предстоящее дерби с «Миланом» в рамках полуфинала Кубка Италии.