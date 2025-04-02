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Индзаги рассказал, когда Лаутаро восстановится после травмы

вчера, 09:19

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги сообщил о ходе восстановления капитана команды Лаутаро Мартинеса.

Нападающий «нерадзурри» продолжает реабилитацию после полученной травмы и пропустит как недавний матч Серии А против «Удинезе» (2:1), так и предстоящее дерби с «Миланом» в рамках полуфинала Кубка Италии.

Лаутаро хорошо работает, и мы попробуем вернуть его в строй к матчу против «Пармы», но ситуацию нужно оценивать изо дня в день. Надеюсь, он сможет сыграть уже скоро, но никакой уверенности пока нет.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:04, ред.
Ну поэтому то и призрачные шансы есть, если бы Бавария была в полной комплектации то даже 20 Лоутаро не спасли бы Интер думаю. Это я уже с учётом потерь Баварии говорил
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
вчера в 10:52
Выздоравливай не торопись!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 10:32, ред.
У Баварии головняка ещё больше. Дэвис и Упамекано отыгрались в этом сезоне + Нойер сломался, что есть полная .. опа.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:29, ред.
Главное чтобы к Баварии в себя пришёл иначе вообще без шансов, а так хоть призрачные будут
Гость
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