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Киммих, Акинфеев и Микаутадзе в команде. Итоги Fantasy за март

вчера, 16:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Уэска. Второе место занимает Real Valencia. Замыкает первую тройку Uladim.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Уэска 481
2 Real Valencia 422
3 Uladim 418
4 Зенит Москва 384
5 Твердосплавцы 376
6 Сборная Украины 376
7
ФК ИЗУМРУД
372
8 Babcha 371
9
ФК Галатасарай
370
10 Maryia 369
11 Rosol 360
12 ФК Черная Звезда 360
13 Нищеброды из Мадрида 360
14 KWW19 347
15 ФК АЛМАЗ 343
16 ФК САПФИР 329
17 Street Judges 326
18 В — 12 322
19 внучата- 320
20 Jnusia 319
21 Space Rangers 315
22 Игорь Болдырев Март 2024 312
23 Команда ЦСКА 302
24 Саша Местный 289
25 Команда Drynya 286
26 Пуффендуйцы 282
27 Варяг 267
28 bulls-de 250
29 Оборванцы из Мадрида 250
30 Команда БАРСЕЛОНА 243

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Символическая сборная марта 2025

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Источник: soccer.ru
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Варвар7
Варвар7
вчера в 18:23
Поздравляю победителя и призёров!
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