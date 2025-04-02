Киммих, Акинфеев и Микаутадзе в команде. Итоги Fantasy за март

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Уэска. Второе место занимает Real Valencia. Замыкает первую тройку Uladim.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Уэска
|481
|2
|Real Valencia
|422
|3
|Uladim
|418
|4
|Зенит Москва
|384
|5
|Твердосплавцы
|376
|6
|Сборная Украины
|376
|7
|
|372
|8
|Babcha
|371
|9
|
|370
|10
|Maryia
|369
|11
|Rosol
|360
|12
|ФК Черная Звезда
|360
|13
|Нищеброды из Мадрида
|360
|14
|KWW19
|347
|15
|ФК АЛМАЗ
|343
|16
|ФК САПФИР
|329
|17
|Street Judges
|326
|18
|В — 12
|322
|19
|внучата-
|320
|20
|Jnusia
|319
|21
|Space Rangers
|315
|22
|Игорь Болдырев Март 2024
|312
|23
|Команда ЦСКА
|302
|24
|Саша Местный
|289
|25
|Команда Drynya
|286
|26
|Пуффендуйцы
|282
|27
|Варяг
|267
|28
|bulls-de
|250
|29
|Оборванцы из Мадрида
|250
|30
|Команда БАРСЕЛОНА
|243
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.