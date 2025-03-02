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Салах и Трент в команде. Итоги Fantasy за февраль

вчера, 15:43

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает Jnusia. Замыкает первую тройку Сборная Украины.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 ФК Галатасарай 516
2 Jnusia 477
3 Сборная Украины 475
4 Uladim 461
5 Real Valencia 460
6 KWW19 453
7 Rosol 446
8 Твердосплавцы 442
9 Maryia 440
10 ФК ЭДЕЛЬВЕЙС 437
11 ФК Уэска 434
12 В — 12 417
13 ФК Черная Звезда 416
14 Babcha 415
15 Пуффендуйцы 411
16 Space Rangers 401
17 Нищеброды из Мадрида 398
18 Варяг 396
19 Зенит Москва 390
20 ФК ЭЛЬДО 390
21 bulls-de 390
22 Медный всадник 380
23 внучата- 373
24 Street Judges 351
25 Cucaraha 322
26 ФК ФЛИНТ 317
27 Владимир Голубятников Февраль 2023 315
28 Газонокосильщики 313
29 Игорь Болдырев Март 2024 310
30 Команда ЦСКА 305

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Салах и Трент в команде. Итоги Fantasy за февраль

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
f85ptn7mj5qf
f85ptn7mj5qf
вчера в 16:59
Поздравляю,упорных и терпеливых ребят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:34
Мои поздравления победителям...
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