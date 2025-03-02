Салах и Трент в команде. Итоги Fantasy за февраль

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает Jnusia. Замыкает первую тройку Сборная Украины.
|Команда
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|516
|2
|Jnusia
|477
|3
|Сборная Украины
|475
|4
|Uladim
|461
|5
|Real Valencia
|460
|6
|KWW19
|453
|7
|Rosol
|446
|8
|Твердосплавцы
|442
|9
|Maryia
|440
|10
|ФК ЭДЕЛЬВЕЙС
|437
|11
|ФК Уэска
|434
|12
|В — 12
|417
|13
|ФК Черная Звезда
|416
|14
|Babcha
|415
|15
|Пуффендуйцы
|411
|16
|Space Rangers
|401
|17
|Нищеброды из Мадрида
|398
|18
|Варяг
|396
|19
|Зенит Москва
|390
|20
|ФК ЭЛЬДО
|390
|21
|bulls-de
|390
|22
|Медный всадник
|380
|23
|внучата-
|373
|24
|Street Judges
|351
|25
|Cucaraha
|322
|26
|ФК ФЛИНТ
|317
|27
|Владимир Голубятников Февраль 2023
|315
|28
|Газонокосильщики
|313
|29
|Игорь Болдырев Март 2024
|310
|30
|Команда ЦСКА
|305
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.