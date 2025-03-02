Салах и Трент в команде. Итоги Fantasy за февраль

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вчера, 15:43

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием ФК Галатасарай. Второе место занимает Jnusia. Замыкает первую тройку Сборная Украины.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.