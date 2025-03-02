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МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль

вчера, 15:26

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Don Hose. Второе место занял Qumbo. Замкнул топ-3 LOpp.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль Don Hose 12064
2. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль Qumbo 3560
3. Логотип Манчестер Юнайтед LOpp 3030
4. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль ОПС 1600
5. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль Treast 1438
6. Логотип ЦСКА drug01 1186
7. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль Alex_67 494
8. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль Sparky 0
9*. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль Eddja 0
10*. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль leopiterrspb58 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Вещий, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает ОПС, второе LOpp, а третье — Scorp689.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль ОПС 184
2. Логотип Манчестер Юнайтед LOpp 129
3. Логотип Волга Scorp689 58
4. Логотип Спартак interstellar 36
5. Логотип ЦСКА drug01 30
6. Логотип Локомотив Sosna69 30
7. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль grach-w 28
8*. Логотип Спартак DIMANRUS 24
9*. Логотип Зенит Parma1972 23
10. МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль Вячеслав Мезенцев 1 20
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:00
Поздравляю Победителей и Призёров !
протон
протон
вчера в 17:19
    Вещий
    Вещий
    вчера в 17:06
    Поздравляю победителей ... фарта всем в новом месяце!
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 16:32
    Поздравляю победителей и всех призёров! Удачи всем в новом месяце!
    drug01
    drug01
    вчера в 16:20
    Февраль был очень забавный!!
    Гость
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