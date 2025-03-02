МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Don Hose. Второе место занял Qumbo. Замкнул топ-3 LOpp.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Don Hose
|12064
|2.
|Qumbo
|3560
|3.
|LOpp
|3030
|4.
|ОПС
|1600
|5.
|Treast
|1438
|6.
|drug01
|1186
|7.
|Alex_67
|494
|8.
|Sparky
|0
|9*.
|Eddja
|0
|10*.
|leopiterrspb58
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь Вещий, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает ОПС, второе LOpp, а третье — Scorp689.
|Пользователь
|ROI
|1.
|ОПС
|184
|2.
|LOpp
|129
|3.
|Scorp689
|58
|4.
|interstellar
|36
|5.
|drug01
|30
|6.
|Sosna69
|30
|7.
|grach-w
|28
|8*.
|DIMANRUS
|24
|9*.
|Parma1972
|23
|10.
|Вячеслав Мезенцев 1
|20