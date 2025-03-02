МЮ и ЦСКА в гонке за лидерством. Итоги конкурса прогнозов за февраль

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вчера, 15:26

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за февраль.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Don Hose. Второе место занял Qumbo. Замкнул топ-3 LOpp.

Итоги конкурса прогнозов Пользователь Выигрыш 1. Don Hose 12064 2. Qumbo 3560 3. LOpp 3030 4. ОПС 1600 5. Treast 1438 6. drug01 1186 7. Alex_67 494 8. Sparky 0 9*. Eddja 0 10*. leopiterrspb58 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Вещий, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает ОПС, второе LOpp, а третье — Scorp689.