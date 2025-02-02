Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь

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вчера, 18:47

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Ангел неБесГрешен. Второе место занял Runlex. Замкнул топ-3 Telanten.

Итоги конкурса прогнозов Пользователь Выигрыш 1. Ангел неБесГрешен 11197 2. Runlex 5799 3. Telanten 3574 4. volga.kot 2624 5. Capral 1157 6. Валерыч 1026 7. Alex_67 1021 8. Wasilet 980 9*. Варвар7 562 10*. Kiarnt 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь ОПС, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Ангел неБесГрешен, второе Scorp689, а третье — grach-w.