Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.
Победителем по итогам месяца стал пользователь Ангел неБесГрешен. Второе место занял Runlex. Замкнул топ-3 Telanten.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Ангел неБесГрешен
|11197
|2.
|Runlex
|5799
|3.
|Telanten
|3574
|4.
|volga.kot
|2624
|5.
|Capral
|1157
|6.
|Валерыч
|1026
|7.
|Alex_67
|1021
|8.
|Wasilet
|980
|9*.
|Варвар7
|562
|10*.
|Kiarnt
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь ОПС, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Ангел неБесГрешен, второе Scorp689, а третье — grach-w.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Ангел неБесГрешен
|88
|2.
|Scorp689
|86
|3.
|grach-w
|53
|4.
|Sosna69
|44
|5.
|Parma1972
|37
|6.
|Snowtiger
|35
|7.
|Шульгино
|33
|8*.
|Brandt
|24
|9*.
|Вячеслав Мезенцев 1
|21
|10.
|nice
|17