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Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь

вчера, 18:47

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за январь.

Победителем по итогам месяца стал пользователь Ангел неБесГрешен. Второе место занял Runlex. Замкнул топ-3 Telanten.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Зенит Ангел неБесГрешен 11197
2. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Runlex 5799
3. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Telanten 3574
4. Логотип Италия volga.kot 2624
5. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Capral 1157
6. Логотип Спартак Валерыч 1026
7. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Alex_67 1021
8. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Wasilet 980
9*. Логотип Спартак Варвар7 562
10*. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Kiarnt 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь ОПС, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Ангел неБесГрешен, второе Scorp689, а третье — grach-w.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Зенит Ангел неБесГрешен 88
2. Логотип Волга Scorp689 86
3. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь grach-w 53
4. Логотип Локомотив Sosna69 44
5. Логотип Зенит Parma1972 37
6. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Snowtiger 35
7. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Шульгино 33
8*. Логотип Челси Brandt 24
9*. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь Вячеслав Мезенцев 1 21
10. Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь nice 17
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
magnum3000
magnum3000
вчера в 21:46
Давненько не брал я в руки шашек!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:41
Поздравляю побелителя, а так де всех призёров! Впереди новый месяц, играйте в уловольствие
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:55
Поздравляю победителей и призёров!
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