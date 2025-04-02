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«Динамо» вырвалось вперёд. Итоги КП за март

вчера, 15:06

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.

Победителем по итогам месяца стал пользователь агент_Смит.. Второе место занял volga.kot. Замкнул топ-3 Варвар7.

Итоги конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Динамо агент_Смит. 6537
2. Логотип Бавария volga.kot 5950
3. Логотип Спартак Варвар7 5573
4. Логотип Спартак Futurista 4162
5. Логотип Химки Арбалет 1400
6. Listoff 970
7. CCCP1922 222
8. Шуnя771 221
9*. Forwert 0
10*. Glosser 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Don Hose, второе Wasilet, а третье — ОПС.

Рейтинг возврата инвестиций
Пользователь ROI
1. Don Hose 231
2. Wasilet 137
3. ОПС 136
4. Listoff 106
5. Шуnя771 72
6. Runlex 71
7. Логотип Химки Арбалет 63
8. Логотип Ливерпуль LOpp 63
9. grach-w 28
10. Логотип Зенит Parma1972 22
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
9dvh33dcr2ha
9dvh33dcr2ha
вчера в 18:06
Приятно, что нынче полчищам славновских клонов досталось всего четыре приза где-то на задворках яшинской группы. Ну ничего, он сейчас с досады ещё пару десятков прогнозистских особей сварганит
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:15, ред.
Да вы правы...бывало)...но в любом случае поздравляю...
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:12
По моему бывало и меньше набрано очков , но и за того , что память уже не та , утверждать не буду.
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:09
Вероятно самое низкое количество очков набранных в финале для победы)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:06, ред.
Поздравляю победителя! И прекрасного игрока занявшую 2 место ! Ну и естественно всех победителей групп !
27z6vs89pgwn
27z6vs89pgwn ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 16:18
Не огорчайся играй дальше и всё будет хорошо!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:20, ред.
Эх обидно, рекордное для себя набил количество очков и не выиграл из-за того что правила так разъеснены что пока на своей шкуре не отведаешь не поймёшь. Щас специально зашёл почитать и так и не нашёл где написано что общие 10 групп закрываются прям в полночь предпоследнего дня и в них уже не идут очки. Из-за этого смысл фразы "все победители групп в последний день учувствуют в финале" становится двусмысленной, можно например подумать что финал проходит просто вечером последнего дня после 21:00 когда все ставки уже закрыты. Ну ничего, и на нашей улице будет праздник, теперь зато в курсе что в последний день месяца уже нет шансов вырваться в победители группы никакой кроме утешительной.
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