«Динамо» вырвалось вперёд. Итоги КП за март

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вчера, 15:06

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.

Победителем по итогам месяца стал пользователь агент_Смит.. Второе место занял volga.kot. Замкнул топ-3 Варвар7.

Итоги конкурса прогнозов Пользователь Выигрыш 1. агент_Смит. 6537 2. volga.kot 5950 3. Варвар7 5573 4. Futurista 4162 5. Арбалет 1400 6. Listoff 970 7. CCCP1922 222 8. Шуnя771 221 9*. Forwert 0 10*. Glosser 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38, занявший первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Don Hose, второе Wasilet, а третье — ОПС.