«Динамо» вырвалось вперёд. Итоги КП за март

Уважаемые пользователи сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.
Победителем по итогам месяца стал пользователь агент_Смит.. Второе место занял volga.kot. Замкнул топ-3 Варвар7.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|агент_Смит.
|6537
|2.
|volga.kot
|5950
|3.
|Варвар7
|5573
|4.
|Futurista
|4162
|5.
|Арбалет
|1400
|6.
|Listoff
|970
|7.
|CCCP1922
|222
|8.
|Шуnя771
|221
|9*.
|Forwert
|0
|10*.
|Glosser
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёром главного конкурса стал пользователь Байкал-38, занявший первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает Don Hose, второе Wasilet, а третье — ОПС.
|Пользователь
|ROI
|1.
|Don Hose
|231
|2.
|Wasilet
|137
|3.
|ОПС
|136
|4.
|Listoff
|106
|5.
|Шуnя771
|72
|6.
|Runlex
|71
|7.
|Арбалет
|63
|8.
|LOpp
|63
|9.
|grach-w
|28
|10.
|Parma1972
|22