Салах, Беллингем и Палмер в числе лидеров. Итоги Fantasy за декабрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием Babcha. Второе место занимает В — 12. Замыкают первую тройку Оборванцы из Мадрида.
|Команда
|Очки
|1
|Babcha
|581
|2
|В — 12
|518
|3
|Оборванцы из Мадрида
|505
|4
|bulls-de
|503
|5
|Maryia
|491
|6
|Real Valencia
|490
|7
|Сборная Украины
|478
|8
|ФК Галатасарай
|473
|9
|ФК Черная Звезда
|471
|10
|Uladim
|471
|11
|KWW19
|466
|12
|ИЗУМРУД
|458
|13
|Rosol
|458
|14
|АЛМАЗ
|446
|15
|внучата-
|438
|16
|Варяг
|434
|17
|Jnusia
|413
|18
|Chichoroto Декабрь 2024
|398
|19
|ФК Уэска
|392
|20
|Команда БАРСЕЛОНА
|390
|21
|Зенит Москва
|382
|22
|Шаровики
|369
|23
|Нищеброды из Мадрида
|364
|24
|Cucaraha
|363
|25
|РУБИН
|358
|26
|Пуффендуйцы
|358
|27
|Space Rangers
|346
|28
|Игорь Болдырев Март 2024
|344
|29
|Street Judges
|324
|30
|Команда ЦСКА
|322
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.