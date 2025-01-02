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Салах, Беллингем и Палмер в числе лидеров. Итоги Fantasy за декабрь

сегодня, 12:51

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием Babcha. Второе место занимает В — 12. Замыкают первую тройку Оборванцы из Мадрида.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 Babcha 581
2 В — 12 518
3 Оборванцы из Мадрида 505
4 bulls-de 503
5 Maryia 491
6 Real Valencia 490
7 Сборная Украины 478
8 ФК Галатасарай 473
9 ФК Черная Звезда 471
10 Uladim 471
11 KWW19 466
12 ИЗУМРУД 458
13 Rosol 458
14 АЛМАЗ 446
15 внучата- 438
16 Варяг 434
17 Jnusia 413
18 Chichoroto Декабрь 2024 398
19 ФК Уэска 392
20 Команда БАРСЕЛОНА 390
21 Зенит Москва 382
22 Шаровики 369
23 Нищеброды из Мадрида 364
24 Cucaraha 363
25 РУБИН 358
26 Пуффендуйцы 358
27 Space Rangers 346
28 Игорь Болдырев Март 2024 344
29 Street Judges 324
30 Команда ЦСКА 322

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Символическая сборная декабря 2024

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
z8wqtmhv2j38
z8wqtmhv2j38
сегодня в 13:01
Салах лучший, однозначно
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