Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонкурсы и тесты

Фоден и Вирц в числе лидеров. Итоги Fantasy за январь

вчера, 19:19

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.

Победителем стал пользователь с командой под названием Сборная Украины. Второе место занимает ФК Черная Звезда. Замыкает первую тройку ФК Уэска.

Призёры Fantasy
Команда Очки
1 Сборная Украины 473
2 ФК Черная Звезда 469
3 ФК Уэска 429
4 Rosol 428
5 Твердосплавцы 428
6 Саша Местный 419
7 Jnusia 397
8 Uladim 389
9 внучата- 387
10 ФК ЭЛЬДО 386
11 ФК Галатасарай 382
12 В — 12 382
13 Babcha 381
14 Cucaraha 381
15 Зенит Москва 377
16 KWW19 371
17 Варяг 371
18 Chichoroto Декабрь 2024 364
19 Real Valencia 363
20 Нищеброды из Мадрида 363
21 Maryia 353
22 ФК ЭДЕЛЬВЕЙС 343
23 ФК ФЛИНТ 340
24 Оборванцы из Мадрида 333
25 Пуффендуйцы 332
26 Зенитъ 313
27 Ленинград 301
28 Space Rangers 300
29 Игорь Болдырев Март 2024 280
30 Игорь 578 Апрель 2024 264

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.

Фоден и Вирц в числе лидеров. Итоги Fantasy за январь

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
Лидерство «Зенита». Итоги конкурса прогнозов за январь
Вчера, 18:47
Салах, Беллингем и Палмер в числе лидеров. Итоги Fantasy за декабрь
02 января
Нижегородская «Волга» в топ-5. Итоги конкурса прогнозов за декабрь
02 января
Вирц и Пикфорд в числе лучших. Итоги Fantasy за ноябрь
02 декабря 2024
«Спартак» вырвался вперёд. Итоги КП за ноябрь
02 декабря 2024
«Ливерпуль» в лидерах. Итоги КП за октябрь
02 ноября 2024
Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:58
С победой сборную Украины!! 🥇
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:20
Мои поздравления призёрам!...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 