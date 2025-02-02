Фоден и Вирц в числе лидеров. Итоги Fantasy за январь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за прошедший месяц.
Победителем стал пользователь с командой под названием Сборная Украины. Второе место занимает ФК Черная Звезда. Замыкает первую тройку ФК Уэска.
|Команда
|Очки
|1
|Сборная Украины
|473
|2
|ФК Черная Звезда
|469
|3
|ФК Уэска
|429
|4
|Rosol
|428
|5
|Твердосплавцы
|428
|6
|Саша Местный
|419
|7
|Jnusia
|397
|8
|Uladim
|389
|9
|внучата-
|387
|10
|ФК ЭЛЬДО
|386
|11
|ФК Галатасарай
|382
|12
|В — 12
|382
|13
|Babcha
|381
|14
|Cucaraha
|381
|15
|Зенит Москва
|377
|16
|KWW19
|371
|17
|Варяг
|371
|18
|Chichoroto Декабрь 2024
|364
|19
|Real Valencia
|363
|20
|Нищеброды из Мадрида
|363
|21
|Maryia
|353
|22
|ФК ЭДЕЛЬВЕЙС
|343
|23
|ФК ФЛИНТ
|340
|24
|Оборванцы из Мадрида
|333
|25
|Пуффендуйцы
|332
|26
|Зенитъ
|313
|27
|Ленинград
|301
|28
|Space Rangers
|300
|29
|Игорь Болдырев Март 2024
|280
|30
|Игорь 578 Апрель 2024
|264
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также представляем вашему вниманию символическую сборную месяца, составленную из игроков, которые принесли в Fantasy наибольшее число очков.