В «Пари НН» не видят проблемы в том, что Ганчаренко отправился в Белоруссию

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью источнику сообщил, что в клубе поддержали решение главного тренера команды провести свой выходной в Белоруссии после поражения от «Химок».

У него семья в Минске, поэтому он периодически туда летает. Я не вижу в этом ничего зазорного. Не тот случай, когда он в срочном порядке в своё время покидал ЦСКА и улетал.

У Ганчаренко профессионально сформированное расписание на несколько недель вперёд, которое ребята знают. И, естественно, не только игроки, но и представители тренерского штаба могут планировать своё свободное время. Каждый волен проводить свой выходной так, как считает нужным. Семейные ценности мы тоже ставим выше всего, поэтому категорически поддерживаем визит главного тренера в Белоруссию.

Тренер вернулся и в понедельник уже проводил тренировку. Эмоциональное состояние нашего тренера не вызывает у нас опасения.

О слухах про возможную смену тренера

Ну, конечно, на данный момент это абсолютно глупо. Я уже говорил, что по большому счету мы недовольны только одной игрой — против «Химок».

Команда стала лучше и сильнее — в этом мы абсолютно убеждены. И в этом большая заслуга, в том числе, и Виктора Михайловича. Во вторник в очередной раз разговаривали с ним и высказали полное доверие.

Ни с кем не общались — ни с Калешиным, ни с другими тренерами. Не видим в этом никакого смысла. Убеждён, что команда под руководством Ганчаренко будет выбираться из той ситуации, в которой она находится. По нашим ощущениям, для этого всё есть.