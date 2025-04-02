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В «Пари НН» не видят проблемы в том, что Ганчаренко отправился в Белоруссию

вчера, 17:59

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в интервью источнику сообщил, что в клубе поддержали решение главного тренера команды Виктора Ганчаренко провести свой выходной в Белоруссии после поражения от «Химок».

У него семья в Минске, поэтому он периодически туда летает. Я не вижу в этом ничего зазорного. Не тот случай, когда он в срочном порядке в своё время покидал ЦСКА и улетал.

У Ганчаренко профессионально сформированное расписание на несколько недель вперёд, которое ребята знают. И, естественно, не только игроки, но и представители тренерского штаба могут планировать своё свободное время. Каждый волен проводить свой выходной так, как считает нужным. Семейные ценности мы тоже ставим выше всего, поэтому категорически поддерживаем визит главного тренера в Белоруссию.

Тренер вернулся и в понедельник уже проводил тренировку. Эмоциональное состояние нашего тренера не вызывает у нас опасения.

О слухах про возможную смену тренера

Ну, конечно, на данный момент это абсолютно глупо. Я уже говорил, что по большому счету мы недовольны только одной игрой — против «Химок».

Команда стала лучше и сильнее — в этом мы абсолютно убеждены. И в этом большая заслуга, в том числе, и Виктора Михайловича. Во вторник в очередной раз разговаривали с ним и высказали полное доверие.

Ни с кем не общались — ни с Калешиным, ни с другими тренерами. Не видим в этом никакого смысла. Убеждён, что команда под руководством Ганчаренко будет выбираться из той ситуации, в которой она находится. По нашим ощущениям, для этого всё есть.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:46
Сплетни тоже нужно выкладывать... тем более из НиНо прямой самолёт в Минск летает...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:17
Мурал ему нарисуйте
shlomo
shlomo
вчера в 18:30
"Когда постранствуешь воротишься домой..."
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:28
Гончаренко чем-то напоминает бразильцев - у него тоже, периодически, возникает тоска по родине. Интересно, а почему тренер не перевёз в Нижний Новгород свою семью? Видимо не собирается долго там находиться.. Скорее всего белорус опять начал капризничать. Рано или поздно он уйдёт..
ec7xz44nhj49
ec7xz44nhj49
вчера в 18:27
Теперь главное чтобы он вернулся, у него уже были такие случаи
112910415
112910415
вчера в 18:18
прикоснуться к родной земле
силу обрести
Agalas
Agalas
вчера в 18:18
Что за событие, человек решил съездить домой на выходные?
x2ykqcbha8dz
x2ykqcbha8dz
вчера в 18:11
Это не помешает бульбашу вас в пердив вывести
Гость
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