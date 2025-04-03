«Барселона» интересуется Йилдызом из «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йилдыз может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщается, в подписании 19-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Туринский клуб оценивает своего игрока в 50 млн евро.
Нападающий «Ювентуса» Кенан Йилдыз может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщается, в подписании 19-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Туринский клуб оценивает своего игрока в 50 млн евро.
Скорее всего летом придется продать несколько важных игроков иначе проблемы не оставят их...
Скорее всего летом придется продать несколько важных игроков иначе проблемы не оставят их...