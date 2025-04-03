Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» интересуется Йилдызом из «Ювентуса»

вчера, 09:21

Нападающий «Ювентуса» Кенан Йилдыз может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщается, в подписании 19-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Туринский клуб оценивает своего игрока в 50 млн евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Президент «Реала» встретится с агентом Энцо Фернандеса
Вчера, 09:16
Компани не рассчитывает на Мюллера в следующем сезоне
Вчера, 08:24
«Манчестер Юнайтед» может подписать Делапа вместо Дьёкереша
02 апреля
В «Арсенале» ждут форварда и вингера. Артета уверен в крупных трансферах
02 апреляRoman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии3
Слухи«Ньюкасл» может подписать Влаховича, если Исак покинет клуб этим летом
02 апреля
Появилась информация о будущем Бернарду Силвы в «Ман Сити»
02 апреля
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:45
Барселоне сейчас вообще ни кем интересоваться не нужно, у них огромные проблемы с финансами, из-за чего они не могут регистрировать игроков.... а тут интересуются то одним, то другим....
Скорее всего летом придется продать несколько важных игроков иначе проблемы не оставят их...
Вещий
Вещий
вчера в 09:45
Пустой интерес ... "...где деньги, Зин?...."
a4m3yqyyms9j
a4m3yqyyms9j
вчера в 09:29
Что-то не особо верится
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 