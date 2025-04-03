Президент «Реала» встретится с агентом Энцо Фернандеса

Мадридский «Реал» рассматривается как основной претендент на полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса.
Помимо «сливочных», интерес к аргентинскому футболисту также проявляет другой мадридский клуб — «Атлетико».
По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес уже запланировал встречу с представителями игрока для обсуждения возможного трансфера летом.
Контракт до 2032 года. Но если кто то будет платить столько, то продавать не задумываясь.
Пока в семье проблемы эти у него, которые длятся больше года уже, так и будет игроком настроения.
Контракт до 2032 года. Но если кто то будет платить столько, то продавать не задумываясь.
Пока в семье проблемы эти у него, которые длятся больше года уже, так и будет игроком настроения.