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Президент «Реала» встретится с агентом Энцо Фернандеса

вчера, 09:16

Мадридский «Реал» рассматривается как основной претендент на полузащитника лондонского «Челси» Энцо Фернандеса.

Помимо «сливочных», интерес к аргентинскому футболисту также проявляет другой мадридский клуб — «Атлетико».

По информации источника, президент «Реала» Флорентино Перес уже запланировал встречу с представителями игрока для обсуждения возможного трансфера летом.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 11:01
быть может, он агента хочет купить ?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:28
Не думаю, что они готовы будут платить 120 миллионов.
Контракт до 2032 года. Но если кто то будет платить столько, то продавать не задумываясь.
Пока в семье проблемы эти у него, которые длятся больше года уже, так и будет игроком настроения.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:17
Возможно Реалу он и подойдет. На мой взгляд он медленный.
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:13
Если собрать все новости за весь сезон о возможных покупках Реала, то наберётся ещё 2-3 полноценных состава.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:18
Опять какие-то чьи-то фантазии о каком-то будущем ☝️😜
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