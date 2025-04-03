Президент «Реала» встретится с агентом Энцо Фернандеса

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вчера, 09:16

Мадридский «Реал» рассматривается как основной претендент на полузащитника лондонского «Челси» .

Помимо «сливочных», интерес к аргентинскому футболисту также проявляет другой мадридский клуб — «Атлетико».

По информации источника, президент «Реала» уже запланировал встречу с представителями игрока для обсуждения возможного трансфера летом.