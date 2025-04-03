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Пьянич: «Работа судей в России находится на очень хорошем уровне»

вчера, 11:56

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о качестве судейской работы в Российской Премьер-Лиге.

Работа судей в России находится на очень хорошем уровне. Даже нечего говорить. Очень хорошая работа.

35-летний босниец присоединился к ЦСКА в сентябре прошлого года.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 22:59
Не рановато ли задавать ему такие вопросы ?
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 16:34
Авторитетное мнение конечно значимо, но болельщикам всё равно не угодить. Они всегда будут недовольны судейством, в первую очередь, а потом уже игрой своей команды.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:55
Судьи люди и им свойственно ошибаться ( если судят не предвзято ).
Пьянич имеет богатый опыт общения с ними. Его мнение интересно.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:39
Экспертное мнение Миралема по судейскому вопросу может быть весьма своеобразно . Попробую пояснить свою мысль на примере последнего дерби между ЦСКА и Спартаком (2 . 11. 24) . Страсти разыгрались не шуточные особенно во втором тайме , эмоции били через край ( 3 красные карточки). Нервничали все и игроки обеих команд и судьи и естественно болельщики . И только один Пьянич был не возмутим . Находясь в центре событий (когда конфликт был в разгаре) он чувствовал себя как "в своей тарелке", не теряя самообладания , непосредственно участвуя "выясняловке" он ещё умудрялся "одним глазом" отслеживать действия арбитров - настоящая "Балканская школа" .
Короче , если Пьянич хвалит наших судей , то , скорее всего со своей наработанной годами общения с арбитрами , специфической точки зрения...
qehhp6j6j43b
qehhp6j6j43b
вчера в 12:34
Это только в том случае, если они не заинтересованы в исходе.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:31
Иногда не понимаю с какой целью люди так беспощадно врут? Но может станет яснее после ближайших игр ЦСКА
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:04
Ну у него точно есть опыт с чем сравнивать.
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