Пьянич: «Работа судей в России находится на очень хорошем уровне»

Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался о качестве судейской работы в Российской Премьер-Лиге.
Работа судей в России находится на очень хорошем уровне. Даже нечего говорить. Очень хорошая работа.
35-летний босниец присоединился к ЦСКА в сентябре прошлого года.
Короче , если Пьянич хвалит наших судей , то , скорее всего со своей наработанной годами общения с арбитрами , специфической точки зрения...
Короче , если Пьянич хвалит наших судей , то , скорее всего со своей наработанной годами общения с арбитрами , специфической точки зрения...