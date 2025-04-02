Личка: «Сомневаюсь, что в 2025 году российские клубы вернутся в еврокубки»

Главный тренер «Динамо» считает, что возвращение российских клубов в еврокубки в 2025 году маловероятно.

Каждый тренер и футболист хочет играть в еврокубках, это даёт престиж, опыт. Там можно показать себя. Честно скажу, не думаю об этом. Я бы хотел, чтобы мы закончили в топ‑3. Если будет шанс, нужно биться за то, чтобы обогнать соперников и стать чемпионом, как мы делали это в прошлом сезоне.

Думаю, в 2025 году возвращение на международную арену — тяжело, но в 2026 было бы хорошо вернуться туда.