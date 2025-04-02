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Личка: «Сомневаюсь, что в 2025 году российские клубы вернутся в еврокубки»

вчера, 09:55

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что возвращение российских клубов в еврокубки в 2025 году маловероятно.

Каждый тренер и футболист хочет играть в еврокубках, это даёт престиж, опыт. Там можно показать себя. Честно скажу, не думаю об этом. Я бы хотел, чтобы мы закончили в топ‑3. Если будет шанс, нужно биться за то, чтобы обогнать соперников и стать чемпионом, как мы делали это в прошлом сезоне.

Думаю, в 2025 году возвращение на международную арену — тяжело, но в 2026 было бы хорошо вернуться туда.

Ранее в «Динамо» рассказали о целях на оставшуюся часть сезона.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 11:26
Тренер - реалист, снял розовые очки в отличие от чиновников РФС, и сказал правду.
2m6f6stytfft
2m6f6stytfft
вчера в 11:10
Типичный недотренер, гнать таких нужно.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:15, ред.
Не, ну это полный провал, сначала пиво наше сказал что хуже чешского, теперь не верит в наше скорейшее грандиозное возвращение в Европу на страх и ужас всем Реалам и Барселонам. Он точно хочет скоропостижно пропасть без вести на каком то из ближайших выездов в РПЛ. Ждём неизбежной отставки с поста тренера Динамо и заверения от руководства клуба что такого никогда и не было тренера у них. Довели человека что он самоликвидироваться решил таким странным способом.
Capral
Capral
вчера в 10:05, ред.
Ну вот и радуйся!!! Тебе только еврокубков не хватает, с твоим недофутболом... А когда вернётся российский футбол в Европу, я очень надеюсь, что тебя в Динамо уже не будет...
Лучше, пей, своё чешское, не бузи и не ругайся матом, как последний извозчик.
s292e2czkwh6
s292e2czkwh6
вчера в 10:04
Сомнения есть не только на 25 год
Гость
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