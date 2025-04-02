Спортдир «Ростова»: «Решение по делу Норманна важно для наших клубов»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего игрока ростовчан, а ныне полузащитника «Аль-Раэд», Матиаса Норманна.
Мы не смогли договориться с Норманом и его представителями, поэтому обратились в суд. Это решение очень важно для российских клубов. Точных сроков получения средств назвать не могу, всё будет в соответствии с регламентом.
Болельщиков Ростова больше интересует ситуация с Саравией который зимой сбежал из Ростова и не выходит на связь
Я считаю что клуб должен и на него подать в суд
Болельщиков Ростова больше интересует ситуация с Саравией который зимой сбежал из Ростова и не выходит на связь
Я считаю что клуб должен и на него подать в суд