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Спортдир «Ростова»: «Решение по делу Норманна важно для наших клубов»

вчера, 16:47

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу бывшего игрока ростовчан, а ныне полузащитника «Аль-Раэд», Матиаса Норманна.

Мы не смогли договориться с Норманом и его представителями, поэтому обратились в суд. Это решение очень важно для российских клубов. Точных сроков получения средств назвать не могу, всё будет в соответствии с регламентом.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:23
хорошее дело, прецедентное !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:59
Хорошо было бы восстановить справедливость...
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:55
По Норманну было понятно что решение вынесут в пользу Ростова. Юрист только время затягивал апелляциями
Болельщиков Ростова больше интересует ситуация с Саравией который зимой сбежал из Ростова и не выходит на связь
Я считаю что клуб должен и на него подать в суд
Гость
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