Спортдир «Ростова»: «Решение по делу Норманна важно для наших клубов»

Спортивный директор «Ростова» отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда ( CAS ) по делу бывшего игрока ростовчан, а ныне полузащитника «Аль-Раэд», .

Мы не смогли договориться с Норманом и его представителями, поэтому обратились в суд. Это решение очень важно для российских клубов. Точных сроков получения средств назвать не могу, всё будет в соответствии с регламентом.