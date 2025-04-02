Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Пари НН» отреагировали на неудачную серию

вчера, 12:03

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на три подряд поражения нижегородцев.

Понятно, что хотелось бы большего, но ситуация не такая печальная, как выглядит со стороны. У нас остался ряд домашних игр с командами, с которыми как раз мы боремся. И в первом круге со всеми из них удачно сыграли.

Важно сохранять спокойствие в сложившейся ситуации. И, начиная с пятницы, набирать очки, которые помогут нам подняться в турнирной таблице. Все ребята прекрасно это понимают, упаднических настроений нет, голову под гильотину класть не собираемся. У нас качественные игроки, хороший тренерский штаб, в который мы верим и с которым продолжаем работу.

Остаётся ещё восемь игр, многое может поменяться. Те команды, которые в самом низу, могут подняться по таблице, и наоборот. Вся борьба ещё впереди, рано какие‑то выводы делать. Но то, что нам надо улучшать график и набирать очки — это очевидно.

Напомним, в матче 22-го тура РПЛ «Пари НН» уступил «Химкам». Нижегородцы занимают тринадцатое место в турнирной таблице (зона стыковых матчей).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
НН
Источник: matchtv.ru
Личка: «Сомневаюсь, что в 2025 году российские клубы вернутся в еврокубки»
Вчера, 09:55
Глава РФС: «Мы должны играть с флагом и гимном, на территории России»
01 апреля
Сперцян: «„Краснодар“ стал ментально сильнее, чем в прошлом сезоне»
01 апреля
Дзюба рассказал, что осенью прошлого года думал о завершении карьеры
01 апреля
В «Динамо» считают, что Тюкавин может побить рекорд Дзюбы в сборной России
01 апреля
Карпин: «Есть надежда на то, что удастся поучаствовать в ЧЕ и ЧМ»
01 апреля
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 12:09, ред.
Реакция вообще это не болтовня в данном случае, эта болтовня это прикрытие бездействия так что ни на что они не "отреагировали", не то слово в заголовке. Рано ещё говорит выводы делать не то что "реагировать", пока замечаниями и наблюдениями ограничился человек. А заголовок такой что начинаешь думать может Гончаренко уволили или игроков оштрафовали, а нет, одна болтовня водянистая
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 