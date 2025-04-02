В «Пари НН» отреагировали на неудачную серию

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов отреагировал на три подряд поражения нижегородцев.

Понятно, что хотелось бы большего, но ситуация не такая печальная, как выглядит со стороны. У нас остался ряд домашних игр с командами, с которыми как раз мы боремся. И в первом круге со всеми из них удачно сыграли.

Важно сохранять спокойствие в сложившейся ситуации. И, начиная с пятницы, набирать очки, которые помогут нам подняться в турнирной таблице. Все ребята прекрасно это понимают, упаднических настроений нет, голову под гильотину класть не собираемся. У нас качественные игроки, хороший тренерский штаб, в который мы верим и с которым продолжаем работу.

Остаётся ещё восемь игр, многое может поменяться. Те команды, которые в самом низу, могут подняться по таблице, и наоборот. Вся борьба ещё впереди, рано какие‑то выводы делать. Но то, что нам надо улучшать график и набирать очки — это очевидно.