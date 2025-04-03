Черников готов пойти на понижение зарплаты ради команды из Европы

Хавбек «Краснодара» заявил, что готов к рассмотрению предложений от европейских клубов.

Я счастлив, что подписал контракт с родным клубом, стараюсь прогрессировать. Но если придет хорошее предложение из Европы, конечно, рассмотрю. Когда тебя хочет купить клуб из топового чемпионата, это уровень. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Готов пойти на понижение в зарплате ради команды, играющей в еврокубках? Конечно, готов.