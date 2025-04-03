Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Черников готов пойти на понижение зарплаты ради команды из Европы

вчера, 10:24

Хавбек «Краснодара» Александр Черников заявил, что готов к рассмотрению предложений от европейских клубов.

Я счастлив, что подписал контракт с родным клубом, стараюсь прогрессировать. Но если придет хорошее предложение из Европы, конечно, рассмотрю. Когда тебя хочет купить клуб из топового чемпионата, это уровень. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Готов пойти на понижение в зарплате ради команды, играющей в еврокубках? Конечно, готов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спортдир «Ростова»: «Решение по делу Норманна важно для наших клубов»
02 апреля
В «Пари НН» отреагировали на неудачную серию
02 апреля
Личка: «Сомневаюсь, что в 2025 году российские клубы вернутся в еврокубки»
02 апреля
Глава РФС: «Мы должны играть с флагом и гимном, на территории России»
01 апреля
Сперцян: «„Краснодар“ стал ментально сильнее, чем в прошлом сезоне»
01 апреля
Дзюба рассказал, что осенью прошлого года думал о завершении карьеры
01 апреля
Сортировать
Все комментарии
Limonov
Limonov
вчера в 18:38
Готов пойти на понижение в зарплате ради команды, играющей в еврокубках? Конечно, готов.
- Аминь
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:01
Взаимно!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:00
Играю редко...в марте решил сыграть ради интереса)...
Вам удачи!...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:30
Да, кстати, я, впервые обнаружил, что Вы играете в КП на Соккере!!! А в этот раз, мы в одной группе... Ну, что же, будет интересно- сразиться с Достойным Человеком!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:27
Приветствую, Дружище!!!
Дурные примеры- заразительны, всем понравилось так жить, как Захаряну. Поэтому, готовы, даже на понижение зарплаты...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
wc9d5dft6vbn
wc9d5dft6vbn
вчера в 10:51
Все хотят испытать свои силы в Европе!
Futurista
Futurista
вчера в 10:29, ред.
Пока такие "уровни" в головах у черниковых российскому футболу ловить нечего...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 