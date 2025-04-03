Черников готов пойти на понижение зарплаты ради команды из Европы

Хавбек «Краснодара» Александр Черников заявил, что готов к рассмотрению предложений от европейских клубов.
Я счастлив, что подписал контракт с родным клубом, стараюсь прогрессировать. Но если придет хорошее предложение из Европы, конечно, рассмотрю. Когда тебя хочет купить клуб из топового чемпионата, это уровень. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Готов пойти на понижение в зарплате ради команды, играющей в еврокубках? Конечно, готов.
- Аминь
- Аминь
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Вам удачи!...
Вам удачи!...
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Дурные примеры- заразительны, всем понравилось так жить, как Захаряну. Поэтому, готовы, даже на понижение зарплаты...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍
Дурные примеры- заразительны, всем понравилось так жить, как Захаряну. Поэтому, готовы, даже на понижение зарплаты...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋👍👍👍👍👍👍👍