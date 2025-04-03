На конгрессе УЕФА почтили минутой молчания умерших футбольных деятелей

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вчера, 18:56

На 49-м конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ), который проходит в Белграде, почтили минутой молчания память умерших футбольных деятелей.

На экране были показаны в том числе следующие имена: Сергей Рощин, Василий Уткин, Александр Черкасов, Аркадий Николаев, Борис Кох, Владимир Агапов, Геннадий Бобылев, Валентин Ботоногов. Во время минуты молчания был представлен список с именами всех футбольных деятелей, которые скончались с даты проведения прошлого конгресса УЕФА — 8 февраля 2024 года.

Уткин умер 19 марта 2024 года на 53-м году жизни. С 1996 года журналист работал на ряде Олимпиад, выезжал на Игры в Атланту (1996), Нагано (1998), Афины (2004), Турин (2006), Пекин (2008) и Лондон (2012). С 2010 по 2015 год он являлся главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». Уткин комментировал четыре финала Лиги чемпионов, а также ряд матчей чемпионатов мира и Европы. В 2004 и 2005 году он становился лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор».

Помимо этого, был упомянут бывший футболист сборной России Алексей Бугаев. Он погиб 29 декабря в возрасте 43 лет в зоне специальной военной операции.