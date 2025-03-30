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Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии

вчера, 21:01

Определились пары 1/2 финала Кубка Англии.

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»;

«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла».

Полуфинальные игры состоятся 26 и 27 апреля на стадионе «Уэмбли».

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 22:14, ред.
Либо Ноттингем, либо Вилла возьмёт кубок.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:26
Жаль Ноттингем, что в полуфинале на МС попали. Но они хороши, могут и пройти их. Совсем недавно, пару недель назад обыграли МС в АПЛ. Интересный матч.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:24
Ноттингем )) автобус Нуну – хороший.
ждем Лес в ЛЧ. Астон Вилла вернулась, Ноттингем ничем не хуже.
Кубок не помешает.
RM_35
RM_35
вчера в 21:20
Полуфинальные игры состоятся 26 и 27 марта на стадионе «Уэмбли».
в следующем году?
shur
shur
вчера в 21:08
...хорошие игры, после полуфинала скажу кто возьмёт Кубок!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:03
Горожане возьмут кубок...
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