Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии

Определились пары 1/2 финала Кубка Англии.
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»;
«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла».
Полуфинальные игры состоятся 26 и 27 апреля на стадионе «Уэмбли».
Определились пары 1/2 финала Кубка Англии.
«Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити»;
«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла».
Полуфинальные игры состоятся 26 и 27 апреля на стадионе «Уэмбли».
ждем Лес в ЛЧ. Астон Вилла вернулась, Ноттингем ничем не хуже.
Кубок не помешает.
ждем Лес в ЛЧ. Астон Вилла вернулась, Ноттингем ничем не хуже.
Кубок не помешает.
в следующем году?
в следующем году?