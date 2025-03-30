Состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Англии

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем

«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставка от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ