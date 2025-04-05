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Соболев высказался о первом голе за «Зенит» в РПЛ

вчера, 20:22
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий Александр Соболев поделился мнением о своём первом голе за «Зенит» в рамках РПЛ.

Никаких эмоций не было, хотел забить второй, но, к сожалению, не вышло. Максим (Глушенков) молодец. Все сделал, мне оставалось только ногу подставить, и все. Я сделал то, что должен был: попал в пустые ворота.

Один гол, возможно, может все изменить. У меня лично ничего не изменится, буду так же тренироваться и работать. Что должно измениться? Я в каждой игре буду забивать по пять? Дай бог, чтобы так было. Но чтобы я как‑то из‑за этого переживал… больше переживал, что играл не очень хорошо, а что забить не мог, не могу сказать.

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Все комментарии
Pumpurum
Pumpurum
вчера в 21:12
Ему уже повезло, что с 5 см попал в ворота сегодня. Большего везния это дно не заслуживает. Дерево неумеющее мяч обрабатывать.
Capral
Capral
вчера в 21:08
А я рад за Соболя!!! Талантливый форвард, с чувством гола. Всегда ему симпатизировал. Его человеческие качества обсуждать не буду, все мы не без греха, но игрок он неплохой. Пусть ему повезет!!!
Pumpurum
Pumpurum
вчера в 21:01
Да го... ты сашок. Ни ... у тебя не будет. Скоро по пути Бакаева пойдёшь. Деградант ...
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:46
Воды мало было!А то бы второй забил)))
112910415
112910415
вчера в 20:39
держись !
в будущем сезоне ещё забьёшь !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:32
Он щас прям как Овечкин!!! Уже догнал Лещука по голам в РПЛ!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:26, ред.
Так мы и заметили что ты из-за голов не чешешься. и из-за голевых передач. А что такое игра хорошая без этих вещей одному тебе и ведомо, для нападающего. Вчера сборную составили по результативным действиям, у вратаря МС Эдерсона больше чем у тебя их вышло. И ладно бы если бы ты Саша свои ворота спасал так же часто как вратари это делают, но ты ныряешь обычно не в попытке отразить мяч летящий в ворота твоей команды, твои нырки иного роду, бестолкового
Гость
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