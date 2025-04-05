Соболев высказался о первом голе за «Зенит» в РПЛ

Нападающий поделился мнением о своём первом голе за «Зенит» в рамках РПЛ .

Никаких эмоций не было, хотел забить второй, но, к сожалению, не вышло. Максим (Глушенков) молодец. Все сделал, мне оставалось только ногу подставить, и все. Я сделал то, что должен был: попал в пустые ворота.

Один гол, возможно, может все изменить. У меня лично ничего не изменится, буду так же тренироваться и работать. Что должно измениться? Я в каждой игре буду забивать по пять? Дай бог, чтобы так было. Но чтобы я как‑то из‑за этого переживал… больше переживал, что играл не очень хорошо, а что забить не мог, не могу сказать.