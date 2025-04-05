Пименов: «Футболисты „Крыльев“ намного сильнее игроков „Локомотива“»

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» рассказал о том, как настраивает игроков своей команды на матчи.

Было много разговоров с ребятами. Не буду раскрывать деталей, но кое-что в команде мы поменяли. Летом это усилится, и дисциплина в том числе. Благо опыт у меня как футболиста есть, и у наших ребят, например, того же Ивана Сергеева, который добивался больших побед в «Зените». Он может этот опыт передать. Если взять ту же игру с «Локомотивом», у нас по именам намного сильнее футболисты.