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Пименов: «Футболисты „Крыльев“ намного сильнее игроков „Локомотива“»

вчера, 13:23

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов рассказал о том, как настраивает игроков своей команды на матчи.

Было много разговоров с ребятами. Не буду раскрывать деталей, но кое-что в команде мы поменяли. Летом это усилится, и дисциплина в том числе. Благо опыт у меня как футболиста есть, и у наших ребят, например, того же Ивана Сергеева, который добивался больших побед в «Зените». Он может этот опыт передать. Если взять ту же игру с «Локомотивом», у нас по именам намного сильнее футболисты.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:29
после 5-1 Пименов осмелел)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:03
Ну это мощное заявление, то есть Локо чисто Галактионов тащит? А Крылья по непонятным никому причинам спасаются от вылета из РПЛ с составом звёзд, пока успешно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:41
Сергеев вообще одна из непонятных преобретений для Зенита , как в принципе и Дельфин 🐬.
Гость
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