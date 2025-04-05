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Алеррандро: «РПЛ — лига непростая, сильная»

вчера, 12:41

Нападающий ЦСКА Алеррандро поделился своими впечатлениями о чемпионате России.

Я загорелся перейти в ПФК ЦСКА ещё в декабре: пришёл к агентам и сказал «хочу». С того времени я всем давал понять, что желаю играть именно в этой команде.

Я перешёл в большой клуб, из которого в своё время бразильцы вызывались в национальную команду.

С ПФК ЦСКА у нас всё сошлось идеально: я выбрал их, а они – меня. Я очень счастлив быть здесь, а на родине моё решение приняли положительно.

РПЛ — лига непростая, сильная, даже несмотря на то, что Россия временно находится без еврокубков. Первые матчи произвели на меня довольно приятное впечатление.

Напомним, Алеррандро перешёл в ЦСКА из «Ред Булл Брагантино» в феврале текущего года. За «армейцев» 25-летний форвард сыграл два матча.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:14
Я понял, они себе соломку так стелят на случай если не получится качество показать, ну типа лига сложная сильная, не все справятся
sv_1969
sv_1969 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:30
Дык он и пришел к Коняшкам! Кого ему еще целовать то?)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:29
До чего же у нас журналисты недалекие! Не пойму какого ответа они ожидали от игрока только перешедшего в РПЛ? Конечно он будет хвалить лигу и команду , в которую он перешел! Ведь ответ известен был до того , как был задан вопрос! Игроку и Коняшкам успехов!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:23
"Я перешёл в большой клуб, из которого в своё время бразильцы вызывались в национальную команду."
Да раньше было такое.....аж грустно стало
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:02
Нужно начинать отрабатывать контракт... и целовать конину...
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