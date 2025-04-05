Алеррандро: «РПЛ — лига непростая, сильная»

Нападающий ЦСКА поделился своими впечатлениями о чемпионате России.

Я загорелся перейти в ПФК ЦСКА ещё в декабре: пришёл к агентам и сказал «хочу». С того времени я всем давал понять, что желаю играть именно в этой команде.

Я перешёл в большой клуб, из которого в своё время бразильцы вызывались в национальную команду.

С ПФК ЦСКА у нас всё сошлось идеально: я выбрал их, а они – меня. Я очень счастлив быть здесь, а на родине моё решение приняли положительно.