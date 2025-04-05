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вчера, 23:56

«Барселона» сыграла вничью против «Бетиса» (1:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Гави. На 17-й минуте защитник «Бетиса» Натан сравнял счёт.

«Барселона» идёт на 1-м месте (67 очков), «Бетис» занимает 5-е место (48 очков).