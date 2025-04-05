«Барселона» сыграла вничью против «Бетиса» (1:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.
На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Гави. На 17-й минуте защитник «Бетиса» Натан сравнял счёт.
«Барселона» идёт на 1-м месте (67 очков), «Бетис» занимает 5-е место (48 очков).
плотный график дает знать.
ничего, до 15 апреля дотерпеть.
главное, в матче с Боруссией поточней завершать моменты.
Гави можно поздравить с первым голом )) сегодня был хорош.
Щенсны все таки странный кипер.
у Ямаля много лишних движений, замедляет атаки. как и в матче с Атлетико.
пусть включает смешарики и ложится спать вовремя.
жаль, потеряли очки, ведь в январе в Кубке уничтожили Бетис 5-1.
плотный график дает знать.
ничего, до 15 апреля дотерпеть.
главное, в матче с Боруссией поточней завершать моменты.
Гави можно поздравить с первым голом )) сегодня был хорош.
Щенсны все таки странный кипер.
у Ямаля много лишних движений, замедляет атаки. как и в матче с Атлетико.
пусть включает смешарики и ложится спать вовремя.
жаль, потеряли очки, ведь в январе в Кубке уничтожили Бетис 5-1.