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«Барселона» сыграла вничью против «Бетиса»

вчера, 23:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Барселона» сыграла вничью против «Бетиса» (1:1) в матче 30-го тура Ла Лиги.

На 7-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Гави. На 17-й минуте защитник «Бетиса» Натан сравнял счёт.

«Барселона» идёт на 1-м месте (67 очков), «Бетис» занимает 5-е место (48 очков).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:40
Ямаль блистает не всякий раз ...
Capral
Capral
сегодня в 02:17, ред.
Ты Захаряна больше всех гнал в Европу и орал: срочно в Европу, в России его погубят!!! Ну и, где он сейчас?!
А я говорил, что рано ему уезжать, не готов ещё.
А как насчёт Алонсо?! Напомнить?! А нетопового Диду не забыл?! А Реал сборную мира?! А Мародону- так себе игрока- забыл?!
Короче так, шутки кончились. Забудь меня и никогда больше о себе мне не напоминай. Я не шучу.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:12
Реал сейчас не показатель, это надо признать. А Флик ничего не устраняет. Дело в другом: не пошла игра у Ямаля- и сломалась вся структура команды, перекрыли артерию и нарушилось кровоснабжение. Я ведь только недавно с Максом об этом говорил. А ещё, я говорю, что невозможно всегда и везде играть в прессинг- человеческий организм не выдержит. Но Флик- туповатый немец, которому не жаль людей, он гнет свою линию. Ну поглядим, что из всего этого получится...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:57
Боруссии тоже не хватило наглости и мастерства чтоб после первого тайма ведя 2-0. Не добили Реала...но с тех пор в игре реала мало что изменилось. Нет команды. Анчелотти говорит о каких то улучшений деталей. Флик видит слабые стороны, и делом занимается, устраняет и улучшает )) вот разница между делом и словами
Pumpurum
Pumpurum
сегодня в 01:46
Т.е. победа Валенсии напомнила и Ливерпулю, что из себя представляет Реал. Ливерпуль, игру которого ты чуть ли не эталонной тут называл. И даже ещё несколько месяцев после того как они явно сдали, продолжал называть лучшей командой на данный момент.
Pumpurum
Pumpurum
сегодня в 01:30
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 01:29
    А что сейчас изменилось, а что изменилось в первой игре ПО с Бенфикой? Португалам не хватило мастерства, элементарного, а Барса выиграла, чисто на индивидуальном мастерстве, без всякой тренерской мысли... А победы над мертвым Реалом вообще стоит забыть. Сегодня Валенсия напомнила Барсе, что на сегодня представляет из себя Реал...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Будь сейчас тренер реала хоть Зидан или Моуриньо, этот Реал с этим составом будет пить чашу горечи поражений. Команда бац из
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:25
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
      сегодня в 01:24
      Да, первый матч с Бенфикой многое слабых мест надавили. Но это было когда? Кроме Бенфики, команда проиграла Монако, были домашние осечки с Атлетико или леганес...и что?? Флик разобрался, скрыл слабые стороны, усилил оборону. Эту же Бенфика в плей офф даже не заметили сине гранатовые. Точно так же как Реала и остальных.
      Pumpurum
      Pumpurum ответ Vilar (раскрыть)
      сегодня в 01:23
      Стабильности нет потому что он ещё мальчик, это главное, а не то, что звезду поймал. Что там Рон или Месси в его возрасте демонстрировали. Стабильность с возрастом и опытом приходит.
      Agamaga____05
      Agamaga____05 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
      сегодня в 01:22
      Эксперт бы такого не говорил! Нет нормальной оценки игры, есть унижение чести и достоинства великолепного тренера, при котором Барселона забивает в среднем по 3 гола.
      Лучший ответ критиканам - это разгромные победы от Флика, особенно над Мадридом.
      А Ямаль просто красавец, о нём только слепой не говорит.
      Мальчик уже на таком уровне, чтоб его унизить нужно обязательно про Пеле вспомнить! 😀
      Capral
      Capral ответ He Э Г О И СТ (раскрыть)
      сегодня в 01:22, ред.
      Тренерских мозгов ей не хватило, а не свежести. Просто так, из сборной с позором не выгоняют и руки не подают. А если еще и футболисты посылают, то ваще труба...
      Pumpurum
      Pumpurum
      сегодня в 01:19, ред.
      Ну надо же на ком-то срываться. В прошлом туре на Батракове. В этом он забил. Пришлось на Ямале, тем более Барса не выиграла.
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
      сегодня в 01:01
      Ага, и как обычно в той статье - сравнение по цифрам только в начале, а потом просто "я так помню"
      Capral
      Capral
      сегодня в 01:00
        Capral
        Capral ответ Vilar (раскрыть)
        сегодня в 00:54
        И пяточки запретить.
        🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️
        Capral
        Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 00:51
        Так я давно говорил, что Бенфика наглядно вскрыла всю гнилую систему посылаемого тренера. Ещё в групповом турнире, Бенфика, одной длинной передачей отрезала весь центр Барсы и убегала в контру, а Флик стоял и сопли жевал...Да разве только Бенфика? А подвальные не побеждали нерукопожатного, а тот же Симеоне, разве не доказывал уязвимость Барсы и ее проблемные места? Все это было и ещё будет. Поэтому и говорю- Барса сырая, а недоФлика неслучайно поперли с позором из сборной, не подав ему руки, а игроки, и вовсе посылали...
        Vilar
        Vilar
        сегодня в 00:50
        До финиша ещё далеко, запас есть, надо делать выводы из последней игры.
        У мальчика стабильности нет, потому что ещё молодой, звездеть начал, надо ставить на место.
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 00:44
        Ещё Бенфика показала, что с Барселоной можно играть и выигрывать у неё. Простоту Бенфики средств не хватило для этого. Если Анчелотти сможет поставить нормальный состав и схему, то Кубок и Ла Лигу ещё можно брать.
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 00:40
        Реал Бетис спас Реал Мадрид и Карло Анчелотти. Интрига ещё сохраняется. Хотя и мало верится в то, что Анчелотти способен поставить игру. То что касается этого матча, то я уверен был, что Барселона вынесет Бетис. Но Бетис справился, да и каталонцы много ошибались. У Бетиса тоже достаточно моментов было. Ямаль звезду поймал, очень много лишнего у него в игре. Гави стал игроком матча. И ещё, не понял решение Флика выпускать Левандовски и Феррана вместе. Успехов мадридскому Реалу! Возможно, вопрос чемпионства решится в Эль Класико.
        Capral
        Capral
        сегодня в 00:33, ред.
          Pumpurum
          Pumpurum ответ Gallardo10 (раскрыть)
          сегодня в 00:25
          Каждый играет во что может, а если не может вскрыть такой примитив, то это только ваши проблемы.
          He Э Г О И СТ
          He Э Г О И СТ
          сегодня в 00:24
          Барсе не хватило свежести и Ольмо. Мадрид отдалился. А мог приблизиться.. ☝️
          Agamaga____05
          Agamaga____05
          сегодня в 00:22
          Если бы Барселона выигрывала каждую игру, то как бы жили сливочные? Бетис крепкая команда, но сегодня они все же смогли отбиться.
          Флик видимо после поражения Мадрида решил усадить Рафу, но Ферран не вошёл в игру, а в защите Араухо допустил ляп.
          Машина Флика сегодня не смогла забить больше одного гола - это уже сенсация. Ничего, отрыв в 4 очка неплохо, могло быть и получше, но ситуация под контролем.
          Gallardo10
          Gallardo10
          сегодня в 00:21
          Бетис играл в такую же гнусную игру как когда то челси при 12риньо, автобус и только автобус с затяжкой времени!
          Сенатов Юрий 1
          Сенатов Юрий 1
          сегодня в 00:16, ред.
          Смотрел на игру "Барселоны" и окончательно убедился в том, что достаточно было охарактеризовать её первую игру в чемпионате, чтобы придти к выводу, что во всех прошедших (и будущих) матчах эта характеристика не претерпит никаких изменений. Технична, подвижна и в то же время поразительно однообразна, а порой нудна (для меня во всяком случае). И всё равно завораживающая и притягательная !
          Пара слов о Ямале. С каким "удовольствием" некоторые пользователи наблюдали сегодня за его небезошибочной игрой, чтобы по окончании матча обрушиться на неоперившегося юнца с обструкцией. И какие слова - то, унижающие молодого футболиста, подобрали критиканы, самые дурные, соответствующие их образу мышления ! И ни капли сочувствия, ни капли сопереживания. Гнилью запахло от критикана (-ов).
          пират Елизаветы
          пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
          сегодня в 00:13
          4 очко норм отрыв))
          Bad Listener
          Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
          сегодня в 00:12, ред.
          Про Капрала не видел, видел статью на сайте что малец уже лучше Месси и Роналду. Автор решил его сглазить видимо, за Реал болеет похоже
          Владимир Павлюшкин
          Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
          сегодня в 00:10
          Как кто - Капрал
          Гость
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